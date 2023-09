Brüssel -Noch haben die Niederlande nicht gewählt. Aber schon geht die Angst um. „Wird Europa den neuen Populismus überstehen?“, fragt „Time-Magazine“ auf seinem Cover. Die Info-Portal „Politico“ poltert: „Wie Wilders mit Trump die Weltordnung erschüttern will“. Und die New York Times warnt: „Provokateur dominiert die holländischen Wahlen“. Es geht um den Rechtspopulisten Geert Wilders, seinen drohenden Erfolg bei den Wahlen am 15. März und um die Zukunft Europas. „Wilders will Moscheen schließen und den Koran verbieten. Das steht im Gegensatz zu den liberalen Grundrechten", warnt Sarah de Lange, Populismusexpertin an der Universität Antwerpen.

Brexit, Trump, Wilders, Le Pen - viele fürchten eine Welle von rechts. Vor allem medial dominiert Wilders die Berichterstattung. Gerade im Ausland. Sarah de Lange gibt keine Entwarnung, merkt aber an. „Wir haben eine ziemlich gute Einschätzung auf der Basis von Umfragen. Dabei scheint es, als ob Wilders Freiheitspartei PVV zuletzt in der Wählergunst sinkt.“ Und, wenn er aber kommt, der Wahlerfolg des Rechtspopulisten? Dann lässt sich sagen: Wilders ist ein Scheinriese. Hollands Parteiensystem ist zersplittert, Wilders‘ Freiheitspartei PVV kommt in Umfragen gut zwanzig Sitze. Weit entfernt von einer Mehrheit im niederländischen Parlament mit seinen 150 Mandaten.

In Deutschland schwächelt die AfD

Der rechte Populismus ist keine Naturgewalt. In Frankreich gibt es immerhin eine zweite Wahlrunde, um FN-Frontfrau Marine Le Pen zu verhindern und der Anteil der Franzosen, die Le Pen in Umfragen als Gefahr für die Demokratie erachten steigt. In Deutschland schwächelt die AfD. Offen, ob aus Ernüchterung über Donald Trumps Regierungsstil. Oder, weil andere nicht nur mit Ausrufezeichen und Empörung auf die neue Rechte reagieren, sondern die (sozialpolitische) Ängste der Rechten-Wähler ernst nehmen, wie SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz und seine Agenda-Ausbügeleien zeigen. Manche haben verstanden! Die klassische Sozialpolitik ist zurück.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Anti-Islamismus statt Antisemitismus

Gewonnen ist damit aber nichts. Denn das sozioökonomische Motiv des Globalisierungsverlierers sinkt bei den rechten Wahlmotiven. „Heute spielt der kulturelle Aspekt eine viel größere Rolle", so Sarah de Lange in einem bemerkenswerten Interview in der Zeitung De Morgen. Wilders hat das früh entdeckt und eine neue Agenda für die neue Rechte entworfen. Den Anti-Semitismus der alten Rechten ersetzte er durch Anti-Islamismus. Er stritt vorgeblich für Freiheitsrechte im Islam und meinte doch die Zuwanderer. Es gehe heute weniger „um Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt und in der Schule, sondern um Identität, Religion, Normen und Werte“, so De Lange.

Die neue Rechte lernt dazu

Wilders & Co. sehen sich als Vertreter des Volks. Nicht verstanden als Demos - Staatsvolk - wie in Demokratie, sondern als Ethnos - homogene Gruppe - wie in Ethnie. „Populisten unterscheiden zwei Gruppen: Das Volk, das positive Eigenschaften besitzt und hart arbeitet - und der Elite, die korrupt ist. Die Populisten streben danach, dem Volk die Macht zurückzugeben“, so De Lange. Parlamentarismus, Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz stören da nur. Hinzu kommt eine Umwertung der Begriffe. Freiheitspartei nennt Wilders seine Partei PVV. Schon Franz Schönhuber hatte dies in den 90ern mit den „Republikanern“ vorgemacht. Die neue Rechte lernt dazu.

Wenn internationale Medien nun eine Übernahme der Macht durch die Rechten befürchten, zeugt dies von einer gewissen Ignoranz. Tschechien, Finnland, Ungarn - die Regierungsrechte sitzt längst mit am Kabinettstisch. Auch in den Niederlanden hat Wilders schon mitregiert. Zumindest die Minderheitsregierung aus Rechtsliberalen und Christdemokraten von Premier Mark Rutte hat er zwischen 2010 und 2012 mitgetragen, ehe er das Bündnis aus Protest über die Sparpolitik verließ.

Schon 2002 hatten die Christdemokraten in den Niederlanden die Erben Pim Fortuyns eingebunden. Die sind bald verschwunden. Aber Sarah de Lange ist skeptisch. „Man kann sich schon fragen, ob das effektiv war. Andere Parteien sind immunisiert“ gegen den Einfluss rechter Parteien.

Noch etwas fällt auf, bei der neuen Rechten. Sie zieht neue Wähler an: die Jugend. Schon im vergangenen Jahr hat FEPS, ein Zusammenschluss sozialdemokratischer Forschungsverbände wie der Ebert-Stiftung, eine Studie zum radikal-rechten Wählerspektrum vorgelegt. Die Forscher befragten in elf europäischen Staaten mehr als zehntausend Jugendlichen. Demnach stellten rechte Parteien in Frankreich, Ungarn und Österreich unter den 15- bis 34-Jährigen die stärkste Kraft. In Frankreich erzielt der Front National von Marine Le Pen 19 Prozent, die rechte FPÖ liegt in Österreich mit 21 Prozent auf Rang eins, in Ungarn liegt die rechtsextreme Partei Jobbik mit 53 Prozent vor der rechtspopulistischen Fidesz des amtierenden Regierungschefs Viktor Orban. Auch Wilders stützt sich auf Jungwähler. Mit uns kommt die neue Zeit? Die Auseinandersetzung hat erst begonnen.