Schwerin -Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry sieht im Erfolg ihrer Partei bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern vor allem ein Signal gegen die bisherigen Landtagsparteien. Die AfD habe aus allen Parteien Wähler für sich gewinnen können, sagte Petry am Sonntag. „Das liegt daran, dass sie die Wähler zu lange nicht gehört haben“, sagte sie. Dass ein Teil der Wähler von der NPD zur AfD gewandert ist, wollte sie nicht als Problem sehen.

Petry betonte, die „katastrophale Migrationspolitik“ von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe auch im Nordosten andere Politikfelder überschattet. „Wir haben die CDU in die Schranken verwiesen“, indem die AfD aus dem Stand vor der bisherigen Regierungspartei gelandet ist. Man wolle nun in Schwerin „gute Oppositionsarbeit“ leisten, eine Fundamentalopposition werde es nicht geben, kündigte Petry an.

Erwin Sellering freut sich über „tolles Ergebnis“

Erwin Sellering nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen. Getty Images

Nach dem Wahlsieg seiner SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Regierungschef Erwin Sellering erfreut gezeigt. „Das ist ein tolles Ergebnis“, sagte Sellering am Sonntag in Schwerin. Seine Partei stehe am Ende des „schwersten Wahlkampfs, den die SPD hier zu führen hatte“. Er wolle nun bezüglich der anstehenden Koalitionsgespräche „ganz genau schauen“, fügte er ohne weitere Details hinzu. Angesichts des starken Abschneidens der AfD, die auf Platz zwei vor der CDU landete, mache er sich „große Sorgen“, sagte Sellering. SPD-Chef Sigmar Gabriel lobte in Berlin, die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern hätten „Kurs gehalten, obwohl die SPD da oben schon abgeschrieben wurde von manchen Kommentatoren“.

Enttäuschung bei den Linken

Fraktionsvorsitzender der Linken, Dr. Dietmar Bartsch. imago/Christian Schroedter

„Wir sind die Kümmerer-Partei, aber wir müssen diese Niederlage, dieses Ergebnis sehr sehr ernst nehmen. Alle im Bundestag und im Landtag vertretenen Partei haben verloren. Wir haben ein ernsthaftes Problem", sagt Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag.

Merkel trägt nicht die Schuld

Der Vorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir. dpa

„Ich bin nun wirklich nicht jemand, der Frau Merkel immer in Schutz nimmt, aber ich finde, die Flüchtlingspolitik, die haben wir alle gemeinsam schon so gewollt und alle müssen dabei ihren Anteil der Verantwortung übernehmen", sagt Cem Özdemir, Vorsitzender der Grünen. „Ein großer Teil des Frusts, der der AfD geholfen hat, hat auch mit dem Stil der Politik zu tun. Wie die in der großen Koalition wie die Kesselflicker streiten, das ist ja keine Koalition, sondern das ist ja eigentlich eine Streitgemeinschaft.“

„Das ist Politik zum Abgewöhnen, und offensichtlich führt es dazu, dass die Leute AfD wählen.“ (dpa/afp)

