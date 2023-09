Was haben ein Popstar, ein Fabrikarbeiter und ein Büroangestellter gemeinsam? Bei ihnen allen hat der digitale und technologische Wandel die Art und Weise, wie sie Geld verdienen können, verändert.

„Der Unterschied zwischen Musikern und Proletariern ist, wir verkaufen uns momentan profitabler“, stellte Hip-Hop-Gruppe „Freundeskreis“ in ihrem Song „Sternstunde/Die Revolution der Bärte“ kurz vor der Jahrtausendwende fest. Das gilt für langfristig erfolgreiche Popmusiker selbstverständlich noch immer.

Doch durch die Digitalisierung und die entsprechende leichtere Verfügbarkeit von Musik lassen sich Alben nicht mehr in denselben Massen wie früher zu hohen Preisen verkaufen. Die Einnahmen aus Konzerten sind wichtiger geworden. Gefragt ist, wer sein Instrument tatsächlich beherrscht und ein Publikum live begeistern kann.

Maschinen müssen beaufsichtigt und gewartet werden

Mit dem Live-Auftritt kann der Musiker auch heute ein Angebot machen, für das Menschen oft viel Geld ausgeben. Wer dagegen in der Verwaltung einer Plattenfirma arbeitete, verlor oft seinen Job. Auch in Firmen jeder x-beliebigen anderen Branche haben sich Arbeitsplätze drastisch verändert. Der Büroangestellte soll ein Virtuose in der Nutzung immer neuer Computerprogramme sein. In der Industrie gilt: Viele Handgriffe können von Maschinen besser durchgeführt werden als von Menschen. Bei einfachen Bewegungen ist die Maschine schneller, bei schwierigen häufig präziser. Und der Trend ist eindeutig: Roboter können immer komplexere Aufgaben übernehmen.

„Na und“, meinen viele Ökonomen. Irgendjemand müsse die Maschinen ja immer noch beaufsichtigen oder Wartungsaufgaben übernehmen. Und, überhaupt: Wenn an der einen Stelle Jobs wegfielen, entstünden eben an anderer Stelle neue, qualifiziertere Tätigkeiten. Die Arbeit verschwinde nicht, sie werde hochwertiger, argumentieren sie. Nur: Was nützt das jemandem, der seinen Job verloren hat, für die neue Tätigkeit aber nicht qualifiziert ist? Erhält er – gerade, wenn er schon älter ist – wirklich noch mal eine neue Chance?

Verlieren Menschen durch die Digitalisierung ihre Arbeit?

Die Geschwindigkeit der Digitalisierung fördert ohne jeden Zweifel Abstiegsängste in der Bevölkerung. Etwa vier von fünf Deutschen (81 Prozent) befürchten, dass durch die technologische Entwicklung immer mehr Menschen beruflich abgehängt werden. Mehr als die Hälfte der Bürger meint, dass Maschinen und Computerprogramme uns nicht nur Routine-Aufgaben, sondern auch viele kreative Anforderungen abnehmen werden. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Kantar-Emnid-Umfrage aus diesem Jahr, welche das Bundesbildungsministerium in Auftrag gegeben hat.

Diese Ängste vieler Menschen hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in seinem Wahlkampf besonders offensiv aufgegriffen. Das hat er auch deshalb getan, weil es die SPD-geführte Bundesregierung unter Gerhard Schröder war, die mit ihrer Hartz-IV-Reform die Angst der Mittelschicht vor dem Abstieg verstärkte. Nämlich durch die seit 2005 geltende kürzere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes.

SPD legt weitgehende Konzepte vor

Schulz sprach auf Veranstaltungen immer wieder darüber, wie er bei einer Betriebsbesichtigung in Neumünster einen 50 Jahre alten Bahnwerker kennen gelernt hatte, der seit seinem 14. Lebensjahr dort arbeitete. Und der Angst davor hatte, bei einem Jobverlust seine Existenz zu verlieren. Solchen Menschen wolle er helfen, sagte Schulz.

Mit den Ideen für ein Arbeitslosengeld Q und ein Chancenkonto haben die Sozialdemokraten also besonders weitgehende Konzepte für die Qualifizierung vorgelegt. Dabei verrät die SPD aber nicht, wie teuer das Chancenkonto für den Staat genau sein soll und wo das viele Geld herkommen könnte. Mindestens aber hat die SPD eine Debatte angestoßen.

Wie viel Verantwortung müssen Unternehmen übernehmen?

Die Vorschläge der einzelnen Parteien sind dabei nicht nur mal mehr, mal weniger konkret, sondern sie unterscheiden sich auch entlang folgender Fragen: Wie viel Verantwortung müssen die Unternehmen übernehmen, was muss der Staat leisten? Wird zusätzliches Geld benötigt – oder muss bei der Bundesagentur für Arbeit einfach nur Geld umgeschichtet werden? Was muss jeder einzelne womöglich selbst beitragen, wenn er sich weiterbilden möchte?

„Im nächsten Millennium leben drei von vier am Existenzminimum“, rappte die Gruppe Freundeskreis im Jahr 1999. Dazu ist es in Deutschland bislang wahrlich nicht gekommen. Lebenslanges Lernen ist ein Schlüssel dafür, um Menschen vor dem Verlust von Arbeit und Wohlstand zu schützen – darin sind sich alle Parteien im Grundsatz einig. Über die richtigen Mittel aber nicht.

Das sagen die Parteien

Die Union

CDU und CSU setzen es sich in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm zum Ziel, dass bis spätestens zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung in ganz Deutschland herrschen soll. „Wir legen eine Nationale Weiterbildungsstrategie auf“, heißt es im Unions-Programm. Wie aber sieht die konkret aus? Das verraten die beiden Parteien nicht – schließlich soll die Strategie, wie CDU und CSU schreiben, zuerst gemeinsam mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und den zuständigen Stellen erarbeitet werden.

In der Debatte um das von der SPD vorgeschlagene Arbeitslosengeld Q, mit dem Arbeitslosen Qualifizierung ermöglicht werden soll, warnte die Union, ein solches Projekt lade zur Frühverrentung ein.

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) sagte, es sei besser auf Fortbildung in den Betrieben zu setzen, damit Menschen ihren Job gar nicht erst verlören.

SPD

„Wir werden ein Recht auf Weiterbildung einführen“, kündigt die SPD an. Konkret sollen dabei laut Wahlprogramm alle Arbeitslosen, die innerhalb von drei Monaten keine neue Beschäftigung finden, von der Bundesagentur für Arbeit ein Angebot für eine Qualifizierung erhalten.

Solange diese Weiterbildung andauert, sollen die Menschen ein Arbeitslosengeld Q (ALG Q) erhalten – in der Höhe des Arbeitslosengeldes I. Wer hinterher dennoch keinen Job findet, erhält wieder ganz normal sein Arbeitslosengeld – ohne dass das ALG Q auf die Bezugsdauer angerechnet würde.

In seinem Deutschlandplan hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schuld zudem angekündigt, alle Arbeitnehmer sollten ein persönliches Chancenkonto erhalten – mit einem staatlichen Startguthaben von mehreren Tausend Euro. Beschäftigte sollen das Geld für Weiterbildung, aber auch für den Übergang in die Selbstständigkeit nutzen können.

Linke

„Die Qualifizierung der Beschäftigten ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die nicht auf die Einzelnen abgewälzt werden darf“, schreibt die Linke in ihrem Wahlprogramm. Deshalb will die Partei die Unternehmen in die Pflicht nehmen.

Nach dem Willen der Linken sollen alle Beschäftigten einen Rechtsanspruch erhalten, ihre Arbeitszeit zeitweise zu reduzieren oder zeitlich begrenzt eine Auszeit zu nehmen. Wo Firmen Regelungen verweigerten, müsse eine gesetzliche Verpflichtung greifen, heißt es im Programm.

Der Arbeitgeber müsse während einer Bildungsteilzeit einen teilweisen Lohnausgleich von mindestens 70 Prozent des Nettogehalts und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Damit sich alle Unternehmen an der Finanzierung beruflicher Weiterbildung beteiligten, schlägt die Linke ein Fonds vor, in den alle Unternehmen einer Branche einzahlen sollen.

Grüne

„Wir Grüne wollen alle Menschen in die Zukunft der Arbeit mitnehmen“, bekennt sich die Partei in ihrem Wahlprogramm. Dabei werde Weiterbildung immer wichtiger – auch weil die Menschen immer älter werden.

Dafür legen die Grünen ein Konzept vor, dass dem Chancenkonto der SPD ähnlich ist, sich aber auch von ihm unterscheidet: die Bildungszeit Plus. Sie solle ein Mix aus Darlehen und Zuschuss für Erwachsene sein, die sich weiterbilden wollen. Damit es gar nicht erst zu Arbeitslosigkeit komme, wolle man die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln – für alle Beschäftigten und Selbständigen. Sie solle nicht erst im Versicherungsfall Arbeitslosigkeit tätig werden, sondern Beschäftigte beraten und in Weiterbildungen vermitteln – gerade dann, wenn ganze Branchen sich verändern.

FDP

„Weltbeste Bildung für jeden“ fordert die FDP in ihrem Wahlprogramm. Und: „Wir brauchen das Versprechen an alle Bürgerinnen und Bürger, beim digitalen Wandel auch mithalten zu können.“ Lebenslange Bildung müsse noch stärker vom Schlagwort zur gelebten Realität werden.

Die FDP schlägt vor, Betriebe besser bei der Weiterbildung zu unterstützen. Immer mehr Unternehmen engagierten sich hier zwar – aber für zwei Drittel der Beschäftigten bleibe noch viel zu tun. Zusätzliches Geld wie die Partei der Bundesagentur für Arbeit dafür allerdings nicht zugestehen.

Vielmehr wolle man „bei jedem Euro fragen, ob er nicht besser in Qualifikation als in Transferzahlungen investiert werden kann“. Ähnlich dem Bausparen will die FDP zudem ein Modell für Bildungssparen steuerlich fördern.

AfD

Die AfD schreibt in ihrem Wahlprogramm, das heute übliche Angebot zur Qualifizierung gehe vielfach an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts vorbei. Und: „Wir fordern daher eine bedarfsangepasste Qualifizierung für Arbeitslose.“

Diese müsse in enger Abstimmung insbesondere mit der mittelständischen Wirtschaft erfolgen. Wie dieser Prozess organisiert werden könnte oder was für eine Art von Qualifizierungen nötig sind, darauf geht die Partei im Wahlprogramm nicht näher ein.

Dafür schlägt die AfD noch „die Schaffung eines Angebots zur Bürgerarbeit“ vor. Das heißt: Langzeitarbeitslose sollen gemeinnützige Arbeit von etwa 30 Stunden in der Woche leisten und so wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden.