Kiel -Zähne zusammen, lächeln. „Es läuft hervorragend“, sagt Torsten Albig. Man werde schon sehen am Sonntagabend: „Die SPD wird stärkste Partei.“ Schleswig-Holsteins Ministerpräsident im Wahlkampf-Endspurt. Monatelang sah der 53-Jährige wie der sichere Sieger im Norden aus. Plötzlich drehte der Wind, seine seit 2012 regierende Küstenampel aus SPD, Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) flackert nervös, weil die Sozialdemokraten und ihr Spitzenkandidat schwächeln.

2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner dürfen am Sonntag den Kieler Landtag wählen, erstmals auch 16-Jährige, soviel weiß man im Norden. Wahlforscher gehen auch davon aus, dass die Beteiligung diesmal höher sein wird als früher. Aber was am Sonntagabend herauskommt: Vieles ist möglich, nichts ist unmöglich.

Ein fast kurioser Wahlkampf geht zu Ende. Keine schlimmen Aufregerthemen, eher das Übliche im Norden: kaputte Straßen, kaputte Schulen, Streit um Windparks. Nicht einmal Albigs Weigerung gegenüber der Bundesregierung, Flüchtlinge nach Afghanistan abzuschieben, sorgte für größeres Geschrei im Land. Die Mehrheit der Schleswiger und Holsteiner folgt gelassen seinem Trotz-Kurs.

Aber irgendwann zog die CDU in Umfragen an der SPD vorbei und liegt nun kurz vor der Wahl vorne. Im Kieler Landtag ist man sich einigermaßen sicher, dass zwei Dinge entscheidend sind: Ein Einfluss von außen und etwas Unverständliches beim Amtsinhaber. Nach der Saarland-Wahl im März und dem Sieg der CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kamp-Karrenbauer begann der Martin-Schulz-Hype sich zu verflüchtigen Und dann ist da der Kieler Ministerpräsident selbst: Ist es dem Esel zu wohl, geht er aufs Glatteis. Ergeht es einem Politiker so, gibt er der „Bunten“ ein Interview, ganz so, als hätte es nie die Geschichte eines im Pool plantschenden und verliebten Verteidigungsministers Rudolf Scharping gegeben.

Auch Albig meinte, sein Herz weit öffnen zu müssen. Also sprach er über seine neue Freundin und die segensreichen Wirkungen zehntägigen Heilfastens, vor allem ausführlich über die Gründe, warum seine erste Ehe nach 27 Jahren in die Brüche ging und er sich mit seiner Noch-Ehefrau kaum noch auf „Augenhöhe“ austauschen konnte. „Ich war beruflich ständig unterwegs, meine Frau war in der Rolle der Mutter und Managerin unseres Haushaltes gefangen“, so Albig. Nicht nur für Wolfgang Kubicki, den FDP-Spitzenkandidaten, eine unbegreifliche Torheit: Der Liberale rechnet fest damit, dass Albig damit die bislang sichere Mehrheit verdaddelt hat. Die SPD werde angesichts der politischen Stimmung im Land weniger als 30 Prozent bekommen, prophezeit der Liberale. Mit seinem „Bunte“-Interview habe er viele weibliche Wähler verärgert. Zehn Prozent Verlust bei den Frauen, das ist Kubickis Rechnung. Damit wäre die alte Koalition am Ende.

Sollte die Küstenampel vom norddeutschen Wahlvolk abgeschaltet werden, wäre vieles möglich: Eine große Koalition aus CDU und SPD, was aber am wenigsten wahrscheinlich wäre, weil so etwas schon einmal unter Peter Harry Carstensen ausprobiert wurde und grandios scheiterte. Eine Ampel aus SPD, FDP und Grünen wäre drin, ebenso eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Womöglich auch Rot-Rot-Grün, aber dazu müssten es die Linken in den Landtag schaffen. Albig selbst glaubt nicht daran.

Interessant bei dieser Wahl auch: Anders als im Bund, müssen Grüne und Liberale im Norden nichts fürchten. Ihr Einzug ins Kieler Landeshaus ist sicher. Es laufe „bombig“, meint Robert Habeck, der grüne Energiewendeminister. Zwölf Prozent und mehr, so die Umfragen. Mit ihm und der Spitzenkandidatin und Finanzministerin Heinold haben die Grünen ihre beiden fleißigsten Arbeitspferde ins Rennen geschickt. Auch völlig abgekoppelt von bundesdeutschen Trends schnurren die gut gelaunten Liberalen durch den Wahlkampf. Acht bis neun Prozent, Einzug sicher, und Kubicki will noch mehr: Zweistellig sollte es schon ausgehen für den wahlkampferprobten FDP-Mann.

Interessant wird auch das Abschneiden der AfD. Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern kam die AfD auf über 20. Im Norden sind die Populisten erstaunlich schwach, sie liegen bei fünf bis sechs Prozent, so die Umfragen. Verglichen mit Leuten wie Björn Höcke aus Thüringen oder dem Sachsen-Anhalter André Poggenburg ist der norddeutsche AfD-Spitzenkandidat Jörg Nobis, 41, fast zurückhaltend und tritt ausgesprochen höflich auf. Keine rassistischen oder völkischen Töne, auch wenn die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert wird.

Bei allen Unwägbarkeiten einer Wahl, eins ist sicher: Die Piraten, 2012 noch auf einer Welle der Zuneigung und Neugierde in den Landtag gesegelt, sind garantiert raus. Ihre Zeit ist vorbei. Laut Umfragen rangieren sie nur noch unter: ferner liefen.