Rheinland-Pfalz: Frauenkampf im Land der Reben

„Dann halt nicht“, meinte Julia Klöckner kürzlich, als sie gefragt wurde, was denn wäre, sollte sie nicht am kommenden Sonntag zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz gewählt werden. „Für irgendetwas wird es gut sein, hat meine Oma immer gesagt.“

Aber die 43-jährige Christdemokratin hat gute Chancen, sie liefert sich gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Amtsinhaberin von der SPD, Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Es findet also eine Damenwahl im Südwesten statt, ein kleines historisches Ereignis in Zeiten großer europäischer Umwälzungen: Erstmals treten in einem Bundesland zwei Frauen gegeneinander an und 3,1 Millionen Rheinland-Pfälzer haben die Wahl. 2011 lag die Beteiligung bei 61,8 Prozent. Das derzeitige Bündnis aus SPD und Grünen hat nach Umfragen keine Chance auf Fortbestand. Die Männer von der Konkurrenz spielen nur kleine Geige. Die AfD wird garantiert einziehen, die Grünen, die bislang als Junior mit der SPD regieren, müssen nicht sehr um den Wiedereinzug in den Mainzer Landtag bangen, die FDP muss laut Umfrageinstitute zittern, dass es klappt.

Aber all das geht unter, spielt eigentlich keine Rolle. Auch in Rheinland-Pfalz hat das Thema Flüchtlinge alles weggespült, worüber man in anderen Zeiten gerne geredet hätte. Und das, obwohl viele Wähler auch jetzt gerne wieder über normale Dinge des landespolitischen Alltags diskutieren würden, über den schlechten Zustand von Schulen, fehlende Polizisten oder dringend erforderlichen Straßenbau.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Damals Nürburgring, heute Flüchtlinge

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren, die damals Kurt Beck von der SPD gewann, ging es noch um millionenteure Geldverschwendung beim Ausbau des Nürburgrings zum gigantischen Freizeitpark. Und die CDU quälte sich noch mit einem Untersuchungsausschuss herum, der alten Geld- und Wahlkampfgeschichten des ehemaligen Spitzenkandidaten Christoph Böhr nachspürte.

Schnee von gestern. Nun also zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht auftreten könnten. Ihre Parteien, SPD und CDU, liegen bei 35 Prozent in den Umfragen, danach kommt schon die AfD mit neun Prozenten, dann die Grünen mit fünf, der Rest muss vermutlich draußen bleiben.

Was wird, ist unklar. Klöckner wirkte lange Zeit unschlagbar. Es sah so aus, als würde sie zwangsläufig nach 25 Jahren SPD-Herrschaft das Erbe Helmut Kohls und Bernhard Vogels antreten. Vor elf Jahren gewann sie den Bundestagswahlkreis Bad Kreuznach seit 1953 erstmals wieder für die CDU. 2010 wurde sie mit fast hundert Prozent zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl bestimmt, verlor dann im März 2011 haarscharf gegen Kurt Beck, ein halber Prozentpunkt fehlte ihr zum Regierungsglück. Klöckner dominiert ihre CDU, ist lauter und energischer als Malu Dreyer, sie kann mit Leuten schwatzen, sie war 1995 deutsche Weinkönigin, sie spricht Dialekt, ist katholisch, sportlich und forsch, sie kann einen Trecker fahren. Sie ist ganz offensichtlich ein Energiebündel, das nach vorne drängt.

Also das glatte Gegenteil der Dame, die etwas weiter vorne ist und die sie aus dem Regierungssessel stupsen möchte. Amtsinhaberin Dreyer (55), auch katholisch, auch Dialekt, erscheint im Vergleich zu Klöckner oft still und unauffällig. Seit 2013 ist sie Ministerpräsidentin, sie übernahm das Amt nach dem Rücktritt Becks. Beck hatte sie in der Landespolitik groß gemacht. Zuvor arbeitete die Staatsanwältin und Richterin als Sozialministerin. Davor war Dreyer Sozialdezernentin in Mainz und Bürgermeisterin in Bad Kreuznach.

Doch jetzt im Wahlkampf hat sie die dynamische Treckerfahrerin an einem entscheidenden Punkt doch zu fassen bekommen: Als sich Klöckner mit ihrem A2-Plan zu Flüchtlingskontingenten und Grenzzentren gegen Kanzlerin Merkel in Position brachte, während sie gleichzeitig davon sprach, ihr die Treue zu halten.

„Frau Klöckner spaltet, ich nicht“, sagt Dreyer seitdem bei jeder Gelegenheit.

Baden-Württemberg: Der Landesvater verteilt Blütenhonig

Alles deutet auf eine zweite Amtszeit für Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart hin. dpa

Letztes Treffen, kleine Geschenke. Winfried Kretschmann hatte seine Spendierhosen an. Für jedes Regierungsmitglied hatte der grüne Ministerpräsident ein halbes Pfund Deutschen Blütenhonig aus regierungseigenem Anbau mitgebracht. „Exklusive Auslese des Ministerpräsidenten aus dem Park der Villa Reitzenstein“, heißt es auf dem Glas, das ansonsten gerne als Geschenk an Gäste der baden-württembergischen Landesregierung verteilt wird. Es war die letzte Zusammenkunft der grün-roten Ministerriege vor der Wahl. „Um die Nerven zu stärken“, sagte Kretschmann.

Nerven braucht es, denn Baden-Württemberg und seinen 7,7 Millionen Wählern blüht ein aufregender Sonntag. Deutschlands einziger grüner Ministerpräsident steht zur Wiederwahl. Als Kretschmann 2011 zum Regierungschef gewählt wurde, war das eine Sensation, eine Folge lokalen Zorns und einer weit entfernten Katastrophe: In Stuttgart rebellierten Wut-Bürger gegen die milliardenteure Verlegung des Bahnhofs unter die Erde. Und kurz vor der Wahl erschütterte ein Erdbeben Japan und ein Tsunami ließ Atomkraftwerke explodieren. Baden-Württemberg schaltete danach auf Grün. Stuttgart 21 und Fukushima läuteten das Ende einer über 50-jährigen CDU-Vorherrschaft ein.

Beide Parteien gleichauf

Bei dieser Wahl sind es wieder äußere Umstände, die am Ende über das Abschneiden der Hauptdarsteller entscheiden werden. Nach den jüngsten Umfragen steht eine zweite Amtszeit von Ministerpräsident Kretschmann auf wackeligen Beinen. Der ehemalige Gymnasiallehrer für Bio und Chemie liefert sich ein Wettrennen mit dem CDU-Kandidaten Guido Wolf (54), Jurist, früher einmal Landrat von Tuttlingen. Beide Parteien liegen gleichauf um 30 Prozent, Grün leicht vor der CDU. Hätten die Leute im Ländle aber die Direktwahl, Kretschmann würde haushoch gewinnen.

Die SPD macht die Sache spannend. Sie schwächelt so stark, dass es mit ihr als Juniorpartner nicht mehr reichen würde. Vize-Regierungschef Nils Schmid (42), gelernter Rechtsanwalt, Minister für Finanzen und Wirtschaft, und seine Partei klagen gerne, fürs gemeinsame Regieren bekämen nur die Grünen Lob und Anerkennung.

Wie in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz kannte der Wahlkampf in Baden-Württemberg nur ein Thema: Merkel und die Flüchtlingskrise. Die CDU kam dabei unter die Räder: Auf der einen Seite Merkel-Anhänger (Grenze auf), auf der anderen Unterstützer Horst Seehofers (Grenze zu) und dazwischen der baden-württembergische Spitzenkandidat Wolf, mal auf dieser, mal auf jener Seite.

Sachsen-Anhalt: Die AfD rechnet mit 20 Abgeordneten

Reiner Haseloff (CDU) muss für Sachsen-Anhalt ein Ergebnis von 18 Prozent für die AfD befürchten. dpa

Die AfD hat schon mal bei der Landtagsverwaltung vorgesprochen. Man wünsche nach der Wahl einen Tagungsraum für mindestens 40 Personen. „Für 20 Abgeordnete und deren Mitarbeiter“, sagte Landtagspräsident Dieter Steinecke (CDU).

Die Alternative für Deutschland (AfD) lässt es selbstbewusst angehen in den letzten Tagen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. 18 Prozent werden den Rechtspopulisten vorausgesagt – das wäre ein bundesdeutscher Rekord. Dass die AfD so schnell so groß in Sachsen-Anhalt wurde, hat neben der Flüchtlingskrise vor allem mit dem Versagen der etablierten Parteien im Umgang mit der AfD und deren radikaler Asylpolitik zu tun. Man tat sich lange schwer und versuchte am Ende, die AfD mit der NPD gleichzusetzen. „Das sind die blauen Nazis“, beschied etwa Grünen-Spitzenkandidatin Claudia Dalbert knapp. Nun kommt die AfD in Sachsen-Anhalt zwar deutlich rechtslastiger als in anderen Bundesländern daher, trotzdem sehen es die Experten als Fehler an, dass SPD-Chefin Katrin Budde das Thema Flüchtlinge im Wahlprogramm irgendwo zwischen den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Naturschutz versteckte. Trotz parteiinterner Mahnungen hat sie an dieser Politik festgehalten, zentrales Wahlkampfthema blieb die Arbeit.

Vom Paulus zum Saulus

Derweil wandelte sich Buddes Koalitionspartner und Konkurrent, Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vom Paulus zum Saulus in der Flüchtlingsfrage und machte sie zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfes. Während Haseloff vor knapp einem Jahr und unter dem Eindruck des Brandanschlages auf ein künftiges Asylbewerberheim in Tröglitz im Süden Sachsen-Anhalts erklärte, „wir müssen das Thema (Flüchtlinge) ganz anders anfassen – von unserer generellen humanen und gesellschaftlichen Verpflichtung her“, hat sich der Tonfall nun deutlich geändert: Haseloff fordert Obergrenzen und attestierte der deutschen Regierung – und der Kanzlerin – „Kontrollverlust“ in der Flüchtlingspolitik.

Für Rot-Rot-Grün wie in Thüringen dürfte es in Sachsen-Anhalt ohnehin nicht reichen. Budde hätte gern ein solches Bündnis unter Führung der SPD gebildet. Eine Entscheidung über eine Juniorpartnerschaft unter Führung der Linken hatte Budde der Parteibasis anheim gestellt. Doch das Porto für die Briefe kann sich die SPD wohl sparen. Denn auch die Linken liegen derzeit bei Umfragen im Schnitt bei 20 Prozent, etwas schlechter als 2011. Damit muss wohl auch deren Spitzenkandidat und Linken-Fraktionschef Wulf Gallert sich endgültig von seinem Plan verabschieden, wie Bodo Ramelow in Erfurt die Staatskanzlei in Magdeburg zu erobern.