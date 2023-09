New York -Historischer Tag an der New Yorker Börse: Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch erstmals die Marke von 20.000 Punkten überschritten und sie bis zum Handelsschluss deutlich hinter sich gelassen.

Hoffnung auf anziehende US-Konjunktur gibt Rückenwind

Nachdem der wichtigste US-Börsenindex gleich nach der Eröffnung die runde Zahl übertroffen hatte, kletterte er zunächst zügig weiter bis auf 20.082,00 Punkte. Mit einem Kursgewinn von 0,78 Prozent auf 20.068,51 Punkte ging es für den Dow dann in den Feierabend.

Die Fahrt aufnehmende Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump anziehende US-Konjunktur lieferten Rückenwind für die Fortsetzung der Hausse.

Auch Nasdaq bricht Rekord

Weitere Rekorde gab es auch beim breiter gefassten S&P 500 und bei den Nasdaq-Indizes. Der S&P 500 beendete den Handel mit plus 0,80 Prozent auf 2298,37 Punkten. Kurz davor war er bis auf 2299,55 Zähler vorgerückt. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,99 Prozent auf 5151,47 Punkte hinauf. Der Technologiewerte-Index stand ebenfalls kurz vor dem Börsenschluss bei 5153,18 Zählern so hoch wie nie zuvor. (dpa)

