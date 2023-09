Bei unruhigen Beinen bekommen Betroffene in der Regel Panik. Andreas Peters (53) aus Schulzendorf dagegen geht bei jeder Beinbewegung vor Glück das Herz auf. In einem Zeitraum von 15 Jahren ist er schon 80 000 Kilometer durch die ganze Welt gewandert. Das ist so weit wie ungefähr zwei Erdumrundungen. Zeugnis dieses Ultra-Marathons: 100 Schuhe hat er schon durchgelaufen.