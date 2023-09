War Air Berlin schon vor Insolvenzerklärung pleite?

Berlin -Die Pleite von Air Berlin könnte für frühere Geschäftspartner wie Flughäfen oder Dienstleister nachträglich zu einer teuren Angelegenheit werden. Der Insolvenzverwalter prüft, ob schon vor Monaten geleistete Zahlungen zurückgefordert werden können. Wir erläutern, wen es treffen könnte und wer die Verantwortung trägt.

Was hat Insolvenzverwalter Lucas Flöther nun ganz genau angestoßen?



Er tut nur seine Pflicht. Dazu gehört, alle denkbaren Ansprüche und Forderungen gegen einzelne Personen, Unternehmen und Institutionen zu prüfen. Medienberichten zufolge hat er die Wirtschaftsprüfer von PwC damit beauftragt, die Geschehnisse in den Monaten vor der offiziellen Erklärung der Zahlungsunfähigkeit zu rekonstruieren. Dabei soll geklärt werden, ob das Unternehmen schon vor der Insolvenzerklärung im August de facto pleite war.



Warum ist der genaue Zeitpunkt der Insolvenz so wichtig?



Weil es den Tatbestand der Insolvenzverschleppung gibt. Die verantwortlichen Manager sind verpflichtet, in dem Moment, da absehbar ist, dass die Zahlungsunfähigkeit nicht mehr abzuwenden ist, dies dem zuständigen Amtsgericht zu melden. Bei Verzögerungen machen sie sich strafbar. Denn damit kann den Gläubigern von Air Berlin Geld entzogen werden.



Was wären die Folgen einer Insolvenzverschleppung?



Den Verantwortlichen drohen nicht nur Strafverfahren. Flöther lässt auch gegen frühere Manager Schadenersatzforderungen prüfen. Es dürfte sich – grob gesagt – um Ereignisse seit Januar 2017 drehen. Schon zum Jahresanfang war klar, dass Air Berlin in Schieflage war. Der zweite Schritt: Wenn die Insolvenz tatsächlich verschleppt wurde, wurden an Flughäfen, Lieferanten und andere Geschäftspartner noch Zahlungen geleistet, als dies gar nicht mehr zulässig war. Deshalb könnte es Rückforderungen geben.



Was macht das Aufklären dieser Sachverhalte so schwer?



Spätestens seit 2015 war Air Berlin in schwerer Bedrängnis. Nur durch mehrere Finanzspritzen des Großaktionärs Etihad wurde das Unternehmen über Wasser gehalten. Es handelte sich dabei jeweils um dreistellige Millionen-Euro-Beträge. Mehrfach war die Airline sehr klamm, was sich auch in verzögerten Zahlungen an Lieferanten manifestierte.



Doch immer wenn es wirklich eng wurde, kam Geld von Etihad. Der Insolvenzantrag im Sommer wurde denn auch dadurch ausgelöst, dass Etihad offenbar eine zuvor angekündigte Zahlung nicht überwies und die finanzielle Unterstützung komplett einstellte. Es dürfte extrem schwer werden, nachzuweisen ob vorher schon der Insolvenzfall eingetreten war. Flöther rechnet denn auch laut „Berliner Morgenpost“ erst in einem halben Jahr mit belastbaren Ergebnissen.



Wie hoch könnten die Rückforderungen sein?



Das lässt sich kaum sagen. Zumindest zweistellige Millionenbeträge sind denkbar. Generell gilt, dass für die Gläubiger wohl kaum etwas bleiben wird. Flöther hat bereits von „drohender Masseunzulänglichkeit“ gesprochen. Zwar hat Air Berlin durch den Verkauf von Flugzeugen inklusive Start- und Landerechten an Lufthansa und Easyjet rund 250 Millionen Euro eingenommen. Doch dieses Geld wird benötigt, um einen Staatskredit von 150 Millionen Euro zurückzuzahlen, der nach der Pleite gewährt wurde. Außerdem werden hohe Kosten durch das Insolvenzverfahren selbst entstehen.