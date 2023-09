Rostock -Beim Vormittagsgang am Strand von Warnemünde haben Spaziergänger am Sonntag eine im Wasser treibende Leiche entdeckt. Bei dem Toten handle es sich um einen etwa 50- bis 60-jährigen Mann, teilte die Polizei in Rostock mit.



Seine Identität sei noch unbekannt. Der Leichnam war laut Polizei vollständig bekleidet. Er wies keine offenkundigen Verletzungen auf. Die Polizei in Rostock ermittelt nun, wer der Mann ist und wie er zu Tode kam. (afp)

