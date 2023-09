Köln -Wir kennen es alle: Kaufen wir im Supermarkt eine Schachtel Eier, können wir sicher sein, dass die Kassierer einen Blick in den Karton werfen, bevor wir ihn bezahlen können.

Das macht das Kassenpersonal aber nicht aus purer Nettigkeit, um zu prüfen, ob ein Ei zu wenig drin ist oder um nach Bruchstellen zu suchen.

Darum öffnen Kassierer wirklich die Eierkartons im Supermarkt

Die Mitarbeiter wollen sichergehen, dass die Kunden in den Schachteln nicht irgendwelche kleinen Waren verstecken, die sie ohne zu bezahlen aus dem Laden schmuggeln wollen. Die Kontrolle dient also der Diebstahlprävention.

Auch wenn Sie nicht auf die Idee kommen würden, etwas in den Schachteln zu verstecken, andere Leute haben das offensichtlich schon probiert. So wurden bei dem Check an der Kasse zum Beispiel schon häufiger Überraschungseier in der Schachtel entdeckt. Auch Kaugummis oder eine Haarspray-Dose haben Langfinger schon im Eierkarton versteckt. Und sogar eine teure elektrische Zahnbürste wurde schon mal entdeckt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und was macht man am besten mit gebrauchten Eierkartons? Wiederverwenden? Auch wenn wir Deutschen umweltbewusst sind und Verpackungsmüll vermeiden wollen, ist das keine gute Idee. Lesen Sie hier, warum.

Und wenn Sie sich auch schon mal gefragt haben, warum Eier in Deutschland in der Regel ungekühlt verkauft werden und in Ländern wie den USA nicht, lesen Sie hier weiter. (dmn)