Köln -Obwohl er als starker Raucher bekannt war, gehörte Mario Basler in den 1990er Jahren zu den besten Fußballspielern Deutschlands und zeitweise Europas. Ab Freitag, 2. September, wird der ehemalige Kicker an der Fernsehshow „Promi Big Brother“ beim Sender Sat1 teilnehmen. Die Liebe zu Zigaretten geht bei dem Pfälzer sogar so weit, dass er sich vertraglich zugesichert haben soll, auch im TV-Container rauchen zu dürfen.

Mario Basler ließ Karriere in Katar ausklingen

Basler hatte seine erfolgreichste Zeit als Fußballer beim Bundesligisten Werder Bremen, mit dem er 1994 den DFB-Pokal gewann, sowie beim Rekordmeister FC Bayern München, mit dem er 1999 knapp den Champions-League-Sieg gegen Manchester United verpasste. Seine Karriere ließ der 30-malige Nationalspieler beim 1. FC Kaiserslautern und beim Al-Rayyan Sport-Club in Katar ausklingen.

Geschäftsführer Sport in Leipzig

Basler wechselte anschließend an die Seitenlinie und arbeitete als Trainer. Ein Engagement bei einem großen Bundesliga-Klub blieb dem Pfälzer allerdings verwehrt. Stattdessen coachte er unterklassige Vereine wie Jahn Regensburg, Eintracht Trier, Wacker Burghausen und Rot-Weiß Oberhausen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zuletzt versuchte sich Basler als Geschäftsführer Sport des Oberligisten 1. FC Lokomotive Leipzig. Er beendete die Zusammenarbeit allerdings im März 2016 nach etwas mehr als einem Jahr vorzeitig. (att)

Das könnte Sie auch interessieren: