Köln -Still, mit Sprudel, aus exotischen Ländern eingeflogen, regional gewonnen oder aus der Leitung: Wasser ist unsere Lebensgrundlage und gibt es zum Trinken in zahlreichen Versionen. Mindestens 1,5 Liter sollte ein Erwachsener jeden Tag davon trinken, die nötige restliche Flüssigkeit von rund einem Liter nimmt er in der Regel über das Essen auf. Doch welches Wasser ist das beste, um den täglichen Durst zu stillen?