Seit dem 1. Oktober können Verbraucher gewisse Verträge wie für das Handy oder das Fitness-Studio per Mail oder sogar per SMS kündigen. Die Textform, so heißt es in dem neuen Gesetz, sei für diese Verträge ausreichend. Einen Brief mit Unterschrift braucht es also dafür nicht mehr. Das entlastet nicht nur das Portemonnaie, sondern geht auch sehr viel schneller.