Berlin -Sollte die Sendung ein Motto gehabt haben, kann es sich nur um die Zeile eines deutschen Kinderlieds gehandelt haben: „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp.“ Wie der Bach rauschten die Fragen der beiden Moderatoren in der Sendung „Was nun, Herr Schäuble“ am Bundesfinanzminister vorbei - klipp, klapp -, leiernd, routiniert und motiviert von dem offensichtliche Desinteresse der Journalisten, relevante Fragen hartnäckig zu vertiefen.

Als Ergebnis dieses Interviews ist festzuhalten, dass der 74 Jahre alte Schäuble, der seit 1972, also seit 44 Jahren dem Bundestag angehört, ihm auch nach der nächsten Bundestagswahl für weitere vier Jahre angehören will – was allerdings schon vorher bekannt war - , dass er sich nicht dazu äußert, ob er eventuell als Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel oder von Bundespräsident Joachim Gauck bereitsteht, und dass er nicht an ein endgültiges Zerwürfnis und an die Trennung von CSU und CDU glaubt. Klipp, klapp.

Schäuble für Obergrenze?

Es gab eine Stelle in diesem Frage- Antwort-Geklapper, an der ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die ZDF-Hauptstadtbüroleiterin Bettina Schausten der Sendung so etwas wie Sinn hätten verleihen können. Als sie auf das Problem von Obergrenzen bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu sprechen kamen – nicht nur für die CSU derzeit das entscheidende Problem der Flüchtlingspolitik -, sagte Schäuble, bei einer vernünftigen Verteilung in Europa seien 200.000 - bezogen auf eine Million Flüchtlinge - ein „nicht unangemessener Anteil Deutschlands - eher ein bisschen zu hoch.“

Das ist wohl so zu verstehen, dass der Finanzminister erstens für eine Obergrenze plädiert – was nicht nur nicht der Standpunkt der Bundeskanzlerin ist, sondern das Gegenteil -, und zweitens, dass er die von der CSU favorisierte Obergrenze von 200.000 eher für zu hoch gegriffen hält.

Eine bemerkenswerte Äußerung, nur muss man sie eben bemerken. Daran bestand offenbar weder bei Frey - der angeblich ein wenig der SPD zuneigt – und Schausten - die angeblich eher zur CDU tendiert- , jedoch kein Interesse. Beide neigten und tendierten nur zur Mühle am rauschenden Bach: „Klipp, klapp“.

