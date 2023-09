Berlin -Was für eine Wendung, welch packende Szenen! Als Maria Magdalena zum Grab von Jesus geht, findet sie es offen – und sie berichtet dies seinem Lieblingsjünger Petrus. Sofort rennen Petrus und die anderen dorthin. Sie finden das Grab leer, darin nur die Schweißtücher Jesu. Die Geschichte der Auferstehung ist faszinierend und liefert in ihrer Substanz jederzeit Stoff für einen erfolgreichen Kinofilm. Und das liegt nicht nur daran, dass sie den Menschen eine positive Antwort auf die Urfrage nach einem Leben nach dem Tod liefert.

Die Geschichte der Auferstehung reicht weit über diesen religiösen Inhalt hinaus, der in unserer zunehmend säkularisierten Gesellschaft längst nicht mehr alle berührt. Auferstehung ist zugleich ein Sinnbild dafür, dass es auch in der schlimmsten Situation immer einen Ausweg gibt. Ja, dass es für den, der am Boden liegt, für den Gestrauchelten und den Gescheiterten eine zweite Chance gibt. Von ganz unten zurück ins Leben: viele lieben es, von solchen Geschichten zu lesen und zu hören. Denn sie beflügeln die Hoffnung, dass auch einem selbst immer neue Möglichkeiten offenstehen.

Kultur der zweiten Chance nur schwach ausgeprägt

Doch leben wir als Gesellschaft auch das, wonach wir uns als Menschen sehnen? Nein, im Gegenteil. Die Kultur der zweiten Chance ist in Deutschland nur schwach ausgeprägt. Das beginnt spätestens im Alter von zehn Jahren, wenn Kinder auf unterschiedliche Schulformen verteilt werden – eine Sortierung, der praktisch oft nur schwer wieder zu entkommen ist.

Im Berufsleben ist es nicht besser: Welcher Personalchef ist wirklich offen für Bewerber mit Lücken im Lebenslauf? Welche Bank gibt dem gescheiterten Firmengründer den nächsten Kredit?

Für Personen des öffentlichen Lebens gilt: Wer einen Fehler macht, dem wird nicht so schnell vergeben. Oder auch gar nicht. Es gibt Ausnahmen wie Margot Käßmann, die nach ihrer Alkoholfahrt vom Bischofsamt zurücktrat und eine noch größere Anerkennung fand als zuvor. Die Regel ist eine andere. Auch wenn er als Politiker weniger rechthaberisch gewesen wäre, hätte man Guido Westerwelle in seiner aktiven Zeit die Worte von der „spätrömischen Dekadenz“ nie verziehen. Erst im Lauf seiner Krebserkrankung wurden die Deutschen versöhnlicher mit ihm.

Möglichkeit zum Neubeginn

Niemand sollte einen Freifahrtschein erwarten. Oder Absolution ohne Gegenleistung. Es sollte aber auch kein Mensch auf sein Fehlverhalten reduziert werden. Die Möglichkeit zum Neubeginn darf nicht nur Theorie sein, sondern muss auch praktisch offenstehen. Es ist eine spannende Frage, wie sich der Grünen-Politiker Volker Beck gegenüber der Öffentlichkeit erklären wird, wenn die Drogenermittlungen gegen ihn abgeschlossen sind. Aber auch, wie dann seine Partei mit ihm umgeht, in der die Idee der Resozialisierung zum Wesenskern der Rechtspolitik und des Menschenbildes gehört.

Eine Kultur der zweiten Chance zu entwickeln, ist im Zeitalter des Internets nicht leicht. Wer Fehler macht, kassiert in den sozialen Netzwerken oft die Höchststrafe. Wer in der Öffentlichkeit steht, muss mit einem Quantum Spott umgehen können. Aber wenn auf jemanden bei einem Shitstorm (dieses Wort lässt sich nicht ästhetisch übersetzen) so viel Gülle gekübelt wird, dass er noch Jahre später stinkt, läuft etwas falsch. Von Google fordern wir ein Recht auf Vergessen. Sind wir selbst bereit, einen Teil dazu beizutragen?

„Auferstehung“ lautet auch der Titel eines Romans von Leo Tolstoi. Darin erkennt ein Geschworener vor Gericht in einer angeklagten Prostituierten ein von ihm verführtes Mädchen wieder. Er fühlt sich mitverantwortlich für ihr Schicksal, versucht ihr zu helfen und muss ihr in die Zwangsarbeit folgen. Das russische Buch von 1899 zeigt ein gnadenloses Rechtssystem. Im Deutschland von heute stehen nur wir selbst einer Kultur der zweiten Chance entgegen.

