Washington -In den USA ist das Weiße Haus nach einer teilweisen Abriegelung wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Die Sperrung sei aufgehoben worden, teilte ein Sprecher des für den Schutz des Präsidenten zuständigen Secret Service am Montag mit. Der Sicherheitsalarm wurde ausgelöst, weil eine Person ein metallisches Objekt über den Zaun geworfen hatte. Die Person sei unmittelbar nach dem Wurf in Gewahrsam genommen worden. Das Material sei nach Überprüfung als ungefährlich eingestuft worden.



Präsident Barack Obama war zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Hause. Im Laufe des Tages hatte er anlässlich des Feiertags Memorial Day an einer Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Arlington unweit der US-Hauptstadt teilgenommen. (rtr)