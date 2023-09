Paris -Der schwedische Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic hat am Donnerstag seinen Wechsel zum englischen Rekordmeister Manchester United bekannt gegeben. Der 34 Jahre alte Stürmer, der den Transfer via Facebook verkündete, wird damit Teamkollege von DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger.

„Es ist Zeit, dass die Welt erfährt: Mein nächstes Ziel ist Manchester United“, schrieb der Schwede, dazu postete er das Vereinswappen des englischen Traditionsklubs, der den Transfer zunächst nicht verkündete.

Der Vertrag von Ibrahimovic beim französischen Meister Paris St. Germain lief am 30. Juni aus. In Manchester trifft Ibrahimovic, der mit Schweden bei der EM in der Vorrunde gescheitert war und anschließend seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, auf Teammanager Jose Mourinho, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Inter Mailand kennt. (sid)