Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist beim FC Schalke 04 wieder ins Training eingestiegen. Der 20-Jährige, der nach der EM in Frankreich noch länger Urlaub hatte, absolvierte am Mittwoch eine individuelle Einheit mit Schalkes Athletik-Trainer.

Zudem stehen für den Shooting-Star in den nächsten Tagen die leistungsdiagnostischen Tests an. Benedikt Höwedes, der ebenfalls bei der EM im Einsatz war, wird in der kommenden Woche zu Beginn des Trainingslagers in Mittersill (1. bis 8. August) zur Mannschaft stoßen.

Wechsel noch nicht vom Tisch

Ob Sané dann noch dabei ist, ist zumindest fraglich. Denn Manchester City möchte den Offensivspieler gerne verpflichten, auch der Spieler kann sich einen Wechsel vorstellen. Allerdings müssen sich die Clubs über die Transfermodalitäten einig werden. (dpa)