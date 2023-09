Köln -Das Wechseltheater um Mats Hummels geht in die nächste Runde. Nachdem der BVB-Kapitän seinem Klub in der Vorwoche mitgeteilt hat, im Sommer zum Ligakonkurrenten FC Bayern München wechseln zu wollen, schien für viele der Transfer bereits beschlossene Sache zu sein.

Dabei hatte Hummels seinem Klub lediglich seinen Wunsch mitgeteilt. Ein Angebot des FC Bayern habe es bislang gar nicht gegeben. Beim Heimspiel des BVB am letzten Wochenende wurde der Nationalspieler von einigen Fans trotzdem gnadenlos ausgepfiffen.

Falscher Eindruck erweckt

Nun ist ein Instragam-Video aufgetaucht, dass Hummels nach dem Training am Mittwoch zeigt. Während er Fans Autogramme schreibt, sagt ein Anhänger zu ihm: "Ich fand das nicht in Ordnung, was da am Samstag abgegangen ist." Hummels reagiert sofort: "Das war eine persönliche Abrechnung von ein paar Leuten."

Viele Fans ließen ihrem Frust freien Lauf dpa

Als der Fan ihm gesteht, dass er es schön fände, wenn er in Dortmund bleibt, entgegnet Hummels: "Es ist noch alles möglich, noch nichts entschieden. Diese Drecksmitteilung hat einen anderen Eindruck erweckt. Keine Ahnung, warum man die machen muss."

Der 27-Jährige bezieht sich damit auf die Ad-hoc-Mitteilung des BVB, die vergangene Woche veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass Mats Hummels den Klub in Richtung München verlassen will. Das würde aber, sinngemäß, nur bei entsprechender Ablöse der Fall sein. (msc)