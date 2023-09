Zürich -Bei einer Demonstration gegen die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos hat die Polizei in Zürich am Mittwoch einen Wasserwerfer eingesetzt.



Das sei nötig gewesen, weil Teilnehmer ein Feuer entfacht und pyrotechnisches Material gezündet hätten, berichtete die Polizei am Abend auf Twitter.



Demo-Teilnehmenden haben ein Feuer entfacht und pyrotechnisches Material gezündet. Die Stadtpolizei musste einen Wasserwerfer gegen die Demonstranten einsetzen. ^sa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) January 22, 2020

Nach Angaben von Augenzeugen nahmen mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten an dem genehmigten Umzug teil. Kritiker machen die Wirtschafts- und Finanzelite, die an dem Treffen teilnimmt, unter anderem für negative Auswüchse der Globalisierung verantwortlich.



Zu der Demonstration hatten die jungen Grünen und die Jusos, die Jugendorganisation der Sozialdemokraten, aufgerufen. (dpa)