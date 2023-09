Nach der Festnahme mehrerer russischer Fußballfans bei der EM in Frankreich ist der französische Botschafter in das Außenministerium in Moskau einbestellt worden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf den Fans aus anderen Ländern am Mittwoch vor, russische Fußballanhänger provoziert zu haben. Ein weiteres Schüren „anti-russischer Ressentiments“ könne die Beziehungen zwischen Russland und Frankreich beschädigen, erklärte sein Ministerium.

Vor der EM-Partie zwischen Russland und der Slowakei waren vier Russen am Spielort Lille in Nordfrankreich von der Polizei zu Befragungen in Gewahrsam genommen worden. Zwei von ihnen hatten sich eine Schlägerei mit britischen Hooligans geliefert. Nach vorangegangenen Fan-Krawallen in Marseille droht Russland ein Ausschluss vom Turnier, falls es erneut zu massiver Gewalt in Stadien kommen sollte.

Französischer Botschafter wurde einbestellt

Russlands Außenminister Sergej Lawrow spricht von „anti-russischen Ressentiments“. AFP

Lawrow sagte, die russischen Fans seien gereizt worden, „Wir können nicht die Augen davor verschließen, dass es absolut provozierende Aktionen von Fans aus anderen Ländern gegeben hat“, sagte er vor dem Parlament. Seinem Ministerium zufolge war der französische Botschafter wegen „Diskriminierung“ russischer Fans einbestellt worden. Die französische Botschaft in Moskau erklärte dagegen auf ihrer Internetseite, die vier Russen seien im „Einklang mit den französischen Gesetzen“ und transparent für die russischen Behörden festgesetzt worden.

Die französische Polizei ging am Mittwoch in Lille mit Tränengas gegen englische Fußball-Fans vor. Die Polizei habe eingegriffen, nachdem sich eine Menschenmenge am Bahnhof in Bewegung gesetzt habe, hieß es in Polizeikreisen. Zuvor sei dort eine Explosion zu hören gewesen. (Reuters)

