Die Trainer der Fußball-Bundesliga müssen bei ihren möglichen verbalen Ausbrüchen am Spielfeldrand weiter Vorsicht walten lassen: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird nämlich trotz der Kritik von Trainer-Seite nichts am Übertragungskonzept mit Kamera-Positionen inklusive Mikrofonen in der Nähe der Coaching-Zone in den Stadien ändern. Dies teilte ein DFL-Sprecher am Mittwoch auf SID-Anfrage mit.

Aufgrund der Sperre für Leverkusens Coach Roger Schmidt, der am vergangenen Samstag seinen Hoffenheimer Kollegen Julian Nagelsmann als „Spinner“ bezeichnete, hatte es Kritik am Einsatz der Mikrofone in der Nähe der Coaching-Zone und der Trainerbänke gegeben. Schmidt war am Montag vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden, weil er während seiner Bewährungszeit erneut auffällig geworden war.

BDFL hat Verständnis für Schmidt

Der Bund Deutscher Fußballlehrer (BDFL) stellte sich ausdrücklich hinter Schmidt. Der Freiburger Coach Christian Streich, der Schmidt in einer emotionalen Rede verteidigt hatte, habe „die Gefühlslage der Trainerkollegen in aller Klarheit und treffend angesprochen. Wir als BDFL haben Verständnis dafür und stehen inhaltlich hinter den getroffenen Aussagen“, sagte BDFL-Präsident Lutz Hangartner dem SID.

Man sollte den Trainern zugestehen, dass sie, wie viele Menschen im normalen Leben, auch einmal ausrasten. Meist werden Unstimmigkeiten nach dem Spiel mit einem Handshake beendet, so Hangartner.

Kein „Lauschangriff“

Die DFL betonte, dass es sich keinesfalls um einen „Lauschangriff“ oder eine gezielte Aktion vonseiten des live übertragenden Senders Sky bzw. des für die Übertragung zuständigen Mediendienstleisters Sportcast, eine 100-prozentige Tochter der DFL, auf die Trainer handele. Vielmehr gebe es ein Gesamtkonzept von Kamera und Mikrofon, dieses habe sich über Jahre bewährt, auch in Leverkusen. Davon werde nicht abgewichen.

Die Tatsache, dass der Abstand von Kamera und Mikrofon in der BayArena zur Coaching-Zone sehr gering ist, ist zudem allen Beteiligten seit Längerem bekannt. In Leverkusen hat sich an der Kamera/Mikrofon-Position seit mindestens zehn Jahren nichts geändert. Es gebe keine speziellen Richtmikrofone, die die Trainer belauschen, so die DFL.

Streich: „Trainer werden vorgeführt“

Streich hatte am Montag harsche Kritik geübt. „Man fühlt sich überwacht und verliert auch ein bisschen die Lust. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun“, äußerte Streich: „Die Trainer werden vorgeführt, in einer Situation, in der wir unter totaler Anspannung sind.“ Streich kündigte an, das Thema deshalb bei einem der nächsten Trainertreffen ansprechen zu wollen.

Ausdrücklich lobte Hangartner Nagelsmann (29): „Er hat gut und gelassen reagiert hat und nicht zu einer weiteren Eskalation beigetragen.“ Grundsätzlich werde man das Thema Umgang unter Trainer-Kollegen bei der nächsten Trainer-Tagung thematisieren, betonte der BDFL-Präsident. Bei der letzten Tagung am 2. und 3. Oktober in Wolfsburg fehlten wegen anderer Termine übrigens ausgerechnet Schmidt und Nagelsmann. „Ich stelle mal die Hypothese auf: Wenn beide anwesend gewesen wären, hätte es diese Eskalation nicht gegeben“, betonte Hangartner. (sid)