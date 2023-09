Berlin -Elf Millionen Tonnen Lebensmittel aus Industrie, Handel, Privathaushalten und von Großverbrauchern landen jedes Jahr in Deutschland im Müll. Zu diesem Ergebnis kam eine vom Bundeministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Auftrag gegebene Studie aus dem Jahr 2012.

Intelligente Verpackungen sollen die Lebensmittelverschwendung verringern.

Bei Produkten wie Salz oder Zucker, die dauerhaft genießbar sind, müsse heute schon kein Haltbarkeitsdatum mehr auf der Verpackung stehen.

Der Großteil der Lebensmittelabfälle – 61 Prozent – stammt aus Privathaushalten. Im Schnitt wirft jeder Deutsche also im Jahr 81,6 Kilo Nahrung im Wert von 235 Euro weg, am Tag entspricht das etwa der Menge eines durchschnittlichen Frühstücks.

Ein Grund für diese Wegwerf-Kultur der Deutschen ist das Haltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln.

Es ist nicht, wie oftmals angenommen, ein „Verfallsdatum“, sondern eine Garantie des Herstellers, dass der Joghurt oder der Käse bis zu diesem Zeitpunkt seine Charaktereigenschaften wie Farbe, Geruch oder Konsistenz behält.

Echtes Verfallsdatum

Ernährungsminister Christian Schmidt (CSU) fordert daher nun eine Abschaffung. „Wir werfen massenweise gute Lebensmittel weg, weil die Hersteller zu große Sicherheitspuffer eingebaut haben“, sagte Schmidt der Funke-Mediengruppe.

Verpackungen sollten besser ein „echtes Verfallsdatum“ enthalten, also ein Datum, nachdem die Produkte wie Milch oder Schinken nicht mehr genießbar seien. Viele Produkte seien länger haltbar, als es auf der Verpackung vermerkt sei. Auf dauerhaft haltbaren Produkten stünde schon heute kein Haltbarkeitsdatum mehr, sondern nur das Herstellerdatum. Damit würde man der Verschwendung von Nahrungsmitteln begegnen.

Stattdessen fordert Schmidt, dass auf verderblichen Nahrungsmitteln das Mindesthaltbarkeitsdatum zu einer qualifizierten Verbraucherinformation weiterentwickelt werden solle. Ein Entwurf einer entsprechenden EU-Richtlinie soll in wenigen Monaten vorliegen.

„Intelligente Verpackungen“ sollten ermitteln, wie sich das Produkt von Tag zu Tag ändere. „Eine Farbskala von Grün bis Rot zeigt an, wie es um die Verzehrbarkeit steht“, sagt Schmidt. Das Bundesministerium fördere entsprechende Forschungsprojekte mit zehn Millionen Euro.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist seit Inkrafttreten der Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung (LMKV) im Jahr 1981 in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Ausnahmen gibt es, sie sind in der EU-weit geltenden Lebensmittelverordnung von 2014 verankert. So benötigen Salz, Zucker, Obst, Gemüse, Wein oder auch Kaugummi kein Haltbarkeitsdatum.

Debatte ist nicht neu

Anders als beim Mindesthaltbarkeitsdatum raten Verbraucherzentralen allerdings dazu, das sogenannte „Verbrauchsdatum“ ernst zu nehmen, das beispielsweise bei Hackfleisch- oder anderen Frischeprodukten aufgedruckt ist.

Die Debatte um die Abschaffung ist nicht neu. Auch in Brüssel diskutieren die Agrarminister zunehmend über entsprechende Maßnahmen. Auch Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace fordern schon lange eine Abschaffung. Das Ministerium hatte kurz nach Veröffentlichung der Studie von 2012 – damals noch unter Verbraucherministerin Ilse Aigner - eine Aufklärungskampagne gestartet und in 21 000 Supermärkten auf Infoflyern auch auf die richtige Deutung des Mindesthaltbarkeitsdatums hingewiesen.

Die Verschwendungskultur wirkt sich weitreichend auf die Umwelt aus: Auf Ackerböden, Wasser, Dünger, Energie für Ernte, Verarbeitung und Transport, denn jedes Produkt verbraucht Ressourcen. So fließen laut Bundeministerium für Ernährung und Landwirtschaft rund 700 Liter Wasser, bis ein Kilo Äpfel geerntet sind, für die Gleiche Menge Käse sind es sogar 5000 Liter.