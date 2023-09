Kompakte Buntwaschmittel in Pulverform schneiden mehrheitlich besser ab als Produkte in großen Kartons. Das ergab eine Studie der Stiftung Warentest in Berlin. Das gilt sogar für Buntwaschmittel der gleichen Firma, mit gleichem Namen und ähnlicher Verpackung: Meist waren hier die Unterschiede zwar minimal, ein Marke erzielte aber für ein Großprodukt die Note 4,7 und für das Kompaktprodukt eine 2,2, berichtet die Zeitschrift „test“ (Ausgabe 10/2016).

Insgesamt erhielten 11 der 13 getesteten Kompaktpulver, die man meist in Tüten erhält, die Gesamtnote „gut“, ein Produkt ist „befriedigend“ und eines „mangelhaft“. Nur eines von 11 Pulvern in Großverpackungen schafft die Note „gut“. Sechs Produkte dieser Gruppe in Papierkartons erzielten ein „Befriedigend“, zwei ein „Ausreichend“ und zwei ein „Mangelhaft“.

In Großpackungen sind weniger effektive Stoffe

Die Stiftung Warentest erklärt diese Unterschiede mit der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung der Mittel. In den Großpackungen steckten meist etwas günstigere und weniger effektive Stoffe sowie das Salz Natriumsulfat als Füllstoff. Es wird zum Waschen gar nicht gebraucht, sondern sorgt dafür, dass das Pulver trocken bleibt.

Günstiger sind die Großprodukte daher aber nicht unbedingt, ergab nun die Auswertung der Stiftung Warentest: 8 der 11 mit der Note „gut“ bewerteten Kompaktprodukte kosten 11 bis 12 Cent pro Waschgang, die günstigsten Großen kosten 10 Cent.

Im Laufe der Jahre hat sich die für gute Ergebnisse nötige Waschmittel-Menge immer weiter reduziert. Das Forum Waschen bezeichnet daher alle heute erhältlichen Pulver als Kompaktwaschmittel.

Es werden weniger als 100 Gramm pro Waschgang benötigt. Sogenannte Superkompaktate - also die heute zu findenden Mittel in kleinen Verpackungen - brauchen nur eine Dosiermenge von unter 80 Gramm pro Standard-Waschgang.

Buntwaschmittel taugen für wenig empfindliche farbige Wäsche. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt am Main nennt als Beispiele bunte Handtücher, Bettwäsche und Jeans. Sogenannte Farbübertragungsinhibitoren sollen dem Ausbluten der Farben vorbeugen, diese übertragen sich also nicht auf andere Kleidungsstücke in der Trommel. Allerdings sollten nicht empfindliche Stoffe wie Wolle und Seide damit gewaschen werden.

Das günstige Aldi-Waschmittel gehört zu den Testsiegern

Zu den Testsiegern bei den Kompaktaten gehören Tandil Ultra Color von Aldi Süd, Unamat Color Ultra-Plus von Aldi Nord, Ariel Actilift Compact Colorwaschmittel, Formil Ultra Plus Color von Lidl und Persil Color Megaperls (alle Gesamtnote 2,2) sowie Denkmit Colorwaschmittel von dm, Rossmanns Domol Color Extra Stark (beide 2,4). Unter den Pulvern in Großpackungen erzielte Formil Color von Lidl die Note 2,4. (dpa)

