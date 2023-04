Wellness, Erholung und Sommerurlaub an der Ostsee

Ein atemberaubender Meerblick aus allen Zimmern, die Ostsee direkt vor der Tür und ein Wellness- und Thalassobereich der dafür sorgt, dass Sie mittendrin sind – in Ihrem Traumurlaub!



Das Hotel NEPTUN befindet sich unmittelbar am breiten, 4 km langen Sandstrand in Warnemünde und bietet aus allen Einrichtungen einen traumhaften Blick auf die Ostsee, Hafeneinfahrt und Warnemünde. Genuss und gastronomische Vielfalt finden Sie in den verschiedenen Restaurants, Bars und Cafés sowie in der mit 64 m höchsten Bar des Landes – der Sky Bar. In unserem großen Wellnessbereich wartet ein Meerwasser-Schwimmbad, eine vielfältige Saunalandschaft und ein Fitnessraum mit modernsten Trainingsgeräten auf Sie.

Erleben Sie Original-Thalasso-Anwendungen und genießen Sie dabei die wohltuenden Kräfte des Meeres: baden in warmen Meerwasser-Bädern, mit Algen- und Schlick-Behandlungen, mit Bewegung am Meeresraum oder einfach nur mit unendlicher Ruhe und dem weiten Blick auf das Meer. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes im NEPTUN SPA.



Verbringen Sie warme Sommertage im Strandkorb oder leihen Sie sich Fahrräder für eine Tour in die benachbarten Ostseebäder, walken Sie entlang der Küste oder fahren Sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Umgebung – Warnemünde ist immer eine Reise wert.

Das Hotel NEPTUN bietet den passenden Wellnessurlaub dazu. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.