Es geht um die gefährdeten Artgenossen von Eisbärenbaby Fritz in der Arktis: Vor dem Welt-Eisbärentag am 27. Februar ruft Tierparkdirektor Andreas Knieriem zu mehr Bewusstsein für den vom Menschen verursachten Klimawandel auf. „Ich hoffe, dass die große Zuneigung, die unserem Fritz entgegen gebracht wird, die Menschen auch zum Nachdenken anregt – nicht nur am Welt-Eisbär-Tag“. Bei wildlebenden Eisbären werde in den kommenden 45 Jahren ein Rückgang der Populationen um 30 Prozent und mehr erwartet.

Von all den Nöten, die der von den Menschen verursachte Klimawandel für die Eisbären mit sich bringt, bekommt der kleine Fritz derzeit nicht viel mit. Er übt weiter munter das Klettern und holt sich an Mama Tonjas Milchbar zwischendurch eine Stärkung. Doch Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem wünscht sich, dass Fritz die Besucher außerdem dafür begeistern kann, selbst ihren Teil zur Lösung des Klimaproblems beizutragen.