Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko behauptet, dass russische Truppen von seinem Land aus die Ukraine angegriffen hätten. Zwei Raketen seien abgefeuert worden, „weil Kiew drei bis vier Raketendivisionen an der Grenze“ zu Belarus stationiert habe, sagte Lukaschenko am Sonntag Staatsmedien zufolge in Minsk laut dpa. Vorwürfe, dass auch belarussische Soldaten an der Seite Russlands in der Ukraine kämpfen, wies er mit Nachdruck zurück. „Dort gibt es keine einzige belarussische Patrone.“ Allerdings helfe Belarus „natürlich“ dem Partnerland Russland. Verwundete würden versorgt.

Die Aussagen von Lukaschenko sind unabhängig nicht zu überprüfen. Er telefonierte am Samstagabend mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und versicherte diesem, dass Belarus nicht beabsichtige, Atomwaffen zu stationieren. Dies ist einem Eintrag auf der Website des Präsidenten zu entnehmen.

Lukaschenko fordert außerdem, den Krieg zu beenden. „Ich würde dies allerdings nicht Krieg nennen. Es ist ein Konflikt. In zwei Tagen ist es ein Krieg, in drei Tagen eine Schlacht“, sagte er. „Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen und die Fragen lösen, auch diejenigen, die von Russland vorgebracht wurden.“ Er betonte, Russland sei zu Verhandlungen in der belarussischen Stadt Gomel bereit. „Wenn (die Ukrainer) nicht kommen (...), was soll man dann machen, es ist ihre Wahl.“ Der Kreml gibt an, einen Delegation nach Gomel in Belarus geschickt zu haben, um mit der Ukraine zu verhandeln.

Die Ukraine lehnt Gespräche in Belarus ab, weil das Nachbarland nicht neutral sei. Kiew ist dagegen bereit, die Türkei als Vermittler zu akzeptieren, was wiederum Moskau ablehnt. (mit dpa)