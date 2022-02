China drängt laut der South China Morning Post (SCMP) auf Maßnahmen, um die Eskalation der Spannungen um die Ukraine zu stoppen. Peking forderte am Donnerstag eine diplomatische Lösung für die anhaltende Krise, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag eine Militäroperation in der Ostukraine genehmigt hatte.

Chinas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, erwähnte Russland nicht namentlich in seiner Botschaft. Weder billigte oder verurteilte er die russische Unabhängigkeitserklärung für die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk noch Putins Entscheidung, Truppen zu entsenden. Er sagte laut SCMP: „Die Situation in der Ukraine ist kritisch und China ist darüber sehr besorgt … Alle betroffenen Parteien müssen Zurückhaltung üben und eine weitere Eskalation der Spannungen vermeiden. Wir glauben, dass die Tür zu einer friedlichen Lösung der Ukraine-Frage nicht vollständig geschlossen ist und nicht geschlossen werden sollte.“ Zhang weiter: „China fordert alle Parteien auf, die Bedeutung der Umsetzung des Prinzips der unteilbaren Sicherheit anzuerkennen, sich weiterhin an Dialog und Konsultation zu beteiligen und nach vernünftigen Lösungen zu suchen, die die Anliegen der anderen mit friedlichen Mitteln auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Respekt angehen.“

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, sagte später: „China beobachtet die Entwicklung genau und fordert alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben, um zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät“. (BLZ)