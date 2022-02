Das chinesische Außenministerium hat am Dienstag alle Parteien in der Ukraine-Krise aufgefordert, die Ruhe zu bewahren, Spannungen abzubauen und Differenzen durch Dialog und Verhandlungen zu lösen. Das sagte ein Sprecher des Außenministeriums laut der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Der chinesische Außenminister Wang Yi hatte zuvor mit US-Außenminister Antony Blinken telefoniert und die Sorge Chinas zum Ausdruck gebracht.

Der Sprecher sagte, dass die legitimen Sicherheitsbedenken eines jeden Landes respektiert werden sollten und die Ziele und Prinzipien der UN-Charta beachtet werden müssten.

Er sagte, die aktuelle Situation in der Ukraine-Krise stehe in engem Zusammenhang mit der Verzögerung bei der effektiven Umsetzung des neuen Minsker Abkommens. China werde weiterhin Kontakte mit allen relevanten Parteien selbst aufnehmen. China rufe erneut alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben, die Bedeutung der Umsetzung des Grundsatzes der „Unteilbarkeit der Sicherheit“ anzuerkennen. Er rief dazu auf, Spannungen abzubauen und Differenzen durch Dialog und Verhandlungen beizulegen, da sich die Situation in der Ukraine verschlechtere.