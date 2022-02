Die russischen Streitkräfte haben bei der Invasion der Ukraine an Dynamik verloren und kommen nicht so schnell voran wie erhofft. Das sagten anonyme Geheimdienstmitarbeiter der New York Times und der britischen Nachrichtenagentur Reuters. Während eines sorgfältig formulierten Briefings im Pentagon sagte ein Beamter, dass die „Dynamik der Russen in Bezug auf den Vorstoß nach Kiew nachgelassen hat“, und fügte hinzu, dass „sie nicht so schnell auf Kiew zusteuern, wie sie es erwartet hatten“. Er sagte der Zeitung nicht, woher amerikanische Geheimdienstmitarbeiter wussten, was Russland erwartete, verwies aber auf die Kämpfe in und um eine Reihe von Städten, in denen ukrainische Streitkräfte eine Verteidigung aufgebaut haben.

Der US-Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, zeichnet ein gemischtes Bild der russischen Bemühungen, eine Offensive voranzutreiben, von der Washington und Kiew sagen, dass sie darauf abzielt, die Regierung zu entmachten und ein Marionettenregime zu installieren. „Wir gehen davon aus, dass der Widerstand der Ukrainer größer ist als von den Russen erwartet“, sagte der hochrangige Beamte und fügte hinzu, dass das Kommando und die Kontrolle der Ukraine über ihr Militär „intakt bleiben“. Die Russen „bewegen sich nicht so schnell auf Kiew zu, wie wir glauben, dass sie es für möglich halten würden. Trotzdem versuchen sie weiterhin, auf Kiew vorzudringen“. Allerdings habe Russland noch nicht den Großteil seiner Kräfte rund um die Ukraine mobilisiert, sagte der Beamte und schätzte ein, dass bis jetzt erst etwa ein Drittel der Kräfte zum Einsatz gekommen sei.