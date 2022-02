Ramsan Kadyrow, der Vertraute von Wladimir Putin, der Tschetschenien regiert, hat am eine Kundgebung mit geschätzten 10.000 Kämpfern in Uniform veranstaltet. Die gefürchteten Kämpfer könnten in die Ukraine entsandt werden, um an der Invasion teilzunehmen.

Die Soldaten versammelten sich in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny nach dem Freitagsgebet in einer Demonstration, mit der Kadyrow, selbst ein ehemaliger separatistischer Rebellen, Putin seien Kampfbereitschaft signalisieren wollte. Kadyrow, sagte, dass die Kämpfer an den „umkämpftesten Orten in der Ukraine“ dienen würden und dass er 70.000 Freiwillige aufbieten könne. Das berichten russische Staatsmedien, die BBC und die Londoner Sunday Times.

Ein Video zeigte die muslimischen Kämpfer, die in geschlossenen Reihen auf einem zentralen Platz standen und gemeinsam „Allahu Akbar!“ riefen. Kadyrow sagte, sie würden noch nicht in die Ukraine geschickt, seien aber bereit, „jeden Auftrag zu erfüllen“.

In seiner Rede forderte Kadyrow den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, sich bei Putin zu entschuldigen. Er drohte: „Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem derzeitigen Präsidenten Selenskyj einen Rat geben, damit er unseren Präsidenten, den Oberbefehlshaber Wladimir Wladimirowitsch Putin, anruft und sich dafür entschuldigt, dass er dies nicht früher getan hat. Tun Sie es, um die Ukraine zu retten. Bitten Sie um Vergebung und stimmen Sie allen Bedingungen zu, die Russland stellt. Das wird für ihn der richtigste und patriotischste Schritt sein.“