Russland hat eine „Militäroperation“ in der Ukraine begonnen. Zuvor hatten die Behörden aus den selbsternannten Volkrepubliken Donezk und Lugansk um Unterstützung bei der „Abwehr der militärischen Aggression von Kiew“ gebeten. Das teile der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in eine Rede mit, in der er den Kriegsbeginn bekanntgab. Putin sagte laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, Moskau werde die „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine anstreben. Er forderte die ukrainische Armee auf, die Waffen niederzulegen, und warnte davor, Russland werde „unverzüglich auf Versuche einer ausländischen Intervention“ reagieren. Danach folgten Berichte über Explosionsgeräusche in mehreren ukrainischen Städten, darunter Kiew und Charkow.

mehr in Kürze