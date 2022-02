Laut einem Bericht der Times aus London sollen mehr als 400 russische Söldner in Kiew im Einsatz sein, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskjy und seine Regierung zu ermorden. Danach soll laut Times der Versuch gemacht werden, eine neue Regierung zu installieren.

Die Wagner-Gruppe, eine private Miliz, die von einem der engsten Verbündeten von Präsident Wladimir Putin geführt wird und im Auftrag des russischen Staats agiert, habe vor fünf Wochen Söldner aus Afrika eingeflogen, um die Regierung von Selenskyj zu stürzen, schreibt die Zeitung weiter.

Die Nachrichtenagentur Unian schreibt, Informationen über den Einsatz des Spezialkommandos hätten die ukrainische Regierung am Samstagmorgen erreicht. Stunden später erklärte Kiew eine 36-stündige „harte“ Ausgangssperre, um die Stadt nach russischen Saboteuren zu durchsuchen. Bürgermeister Klitschko warnte die Zivilbevölkerung, dass jeder, der angetroffen werde, als Kreml-Agenten angesehen werde und riskiere, „liquidiert“ zu werden.

Die Meldung vom Wagner-Einsatz lässt sich unabhängig nicht bestätigen. In den vergangenen Tagen hatten britische Medien Nachrichten über den Einsatz von tschetschenischen Kämpfern gebracht, die westliche Medien darauf hin als russische Propaganda klassifizierten.

In Belarus sind nach Behördenangaben alle Vorbereitungen für das am Montag erwartete Treffen zwischen der russischen und der ukrainischen Seite an der belarussisch-ukrainischen Grenze getroffen worden. „Die Ankunft der Delegationen wird erwartet“, teilte das belarussische Außenministerium auf Facebook mit. Dazu veröffentlichte das Ministerium ein Bild eines langen Tisches mit belarussischen, russischen und ukrainischen Flaggen.

Die Ukraine hatte am Sonntag Gesprächen mit Russland zugestimmt. „Ich glaube nicht allzu sehr an ein Ergebnis“, aber „man muss es versuchen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj - ein früherer Schauspieler - dazu. Die russische Armee war vor fünf Tagen in die benachbarte Ukraine einmarschiert und griff seither Städte wie Kiew und Charkiw an. (mit AFP)