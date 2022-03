Der Krieg um die Ukraine ist bereits ein Weltkrieg. Es geht allerdings nicht um den finalen atomaren Vernichtungsschlag, den kriegslüsterne Apokalyptiker geradezu herbeizuschreiben versuchen. Die Vernichtung menschlichen Lebens findet weltweit durch Verhungern statt.

Der russische Überfall auf die Ukraine ist der Höhepunkt einer mörderischen Entwicklung, die sich seit vielen Jahren abzeichnet. Die Menschheit hat sich wieder daran gewöhnt, dass Interessen mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Ob Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine, die „Kornkammer Europas“, in Absprache mit China nützen könnte, um die Kontrolle über einen Großteil der Weizen-, Mais- und Gersten-Produktion zu erlangen, ist unklar.

In jedem Fall gibt es eine zeitliche Koinzidenz: Die chinesische Winterernte könnte in diesem Jahr historisch schlecht ausfallen. Wenige Wochen vor Kriegsbeginn hatte China die Exportbeschränkungen für russische Agrarprodukte aufgehoben. Russland und die Ukraine sind gemeinsam die weltweit größten Exporteure von Nahrungs- und Düngemitteln. Die Preise für Lebensmittel steigen weltweit rasant an.

Die kommunistische Führung in Peking wird alles tun, um keine Hungersnot im Riesenreich aufkommen zu lassen.

China hat das Problem seit Jahren im Blick: Chinesische Investitionen in die Landwirtschaft in Afrika haben bereits nach der jüngsten globalen Nahrungsmittelkrise im Jahr 2008 Schlagzeilen gemacht: China investierte massiv in die landwirtschaftliche Produktion, vor allem in Afrika.

Dieser vom Westen als „Landraub“ kritisierte Prozess umfasste Projekte einer industriellen Landwirtschaft, die sich über Tausende von Hektar erstrecken und nicht nur die lokale Nachfrage, sondern auch die Märkte der Schwellenländer oder den Sektor der Bio-Treibstoffe der Industrieländer bedienen sollten. Die Kritik an China lautete damals unter anderem, dass Peking mit einer globalisierten Agrarindustrie die kleine Bauernschaft in den Entwicklungsländern plattmachen würde.

Um „China zu ernähren“, soll seine Regierung den Erwerb großer Gebiete afrikanischer Landmasse zur Ausbeutung durch chinesische Wanderarbeiter geplant haben. Die Autoren Lester Brown und Deborah Brautigam haben sich mit dem Thema umfassend auseinandergesetzt und auch auf das Projekt der „Neuen Seidenstraße“ verwiesen: China hat weltweit Transportwege errichtet und Infrastruktureinrichtungen gekauft, um Lebensmittel aus aller Welt nach China zu bringen.

Die chinesische Agrarpolitik ist allerdings nicht die einzige problematische Strategie, mit der die Landwirtschaft weltweit unter Druck gesetzt wird: Die EU, und hier vor allem Frankreich, fährt seit Jahrzehnten eine protektionistische Landwirtschaftspolitik. Ernährung ist ein Geschäft für große Industrieunternehmen geworden.

Auch in Brüssel besteht kein Zweifel: Die Ernährung ist die vielleicht wichtigste Frage des 21. Jahrhunderts. Daher hat die EU nach einer Pause nun wieder das Freihandelsabkommen Mercosur aus der Schreibtischlade geholt. Das Abkommen soll den EU-Produzenten freien Zugang zu den Märkten des südamerikanischen Staatenbunds Mercosur verschaffen sowie sicherstellen, dass Rohstoffe aus Südamerika ihren Weg nach Europa finden und nicht anderswohin.

Brüssel will sich hier gegen China positionieren, zumal Argentinien an der „Neuen Seidenstraße“ teilnehmen will. Das Mercosur-Abkommen schien wegen massiver ökologischer und sozialer Bedenken schon gescheitert, doch nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine will auch die Bundesregierung wieder aktiv werden.

Der Krieg in der Ukraine hat bereits den vom früheren US-Präsidenten Donald Trump angezettelten, teilweise offenen Handels- und Wirtschaftskrieg verschärft. Die Sanktionen gegen Russland werden die Hungersnöte auf der Welt beschleunigen.

Human Rights Watch (HRW) mahnt in einer aktuellen Analyse den Westen: „Sanktionen gegen Russland oder Unternehmensverkäufe von westlichen Unternehmen in Russland sollten die Auswirkungen auf landwirtschaftliche Exporte berücksichtigen, weil sich diese Maßnahmen auf die Ernährungssicherheit vieler Bevölkerungsgruppen auswirken.“ HRW und Misereor schreiben, vor allem Nordafrika und der Nahe Osten werden dramatische Ernährungsprobleme erleben.

HRW zählt die ersten leidtragenden Länder auf: Jemen, Syrien, Libyen, Libanon, Ägypten. Viele dieser Länder sind, auch wenn der Westen dies vergessen hat, längst selbst Kriegsgebiete oder müssen die Folgen von Kriegen tragen – Kriege, aus denen der Westen Profite zieht.

Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine tritt der Hunger-Weltkrieg in eine neue Phase. Es wird zu massiven Fluchtbewegungen kommen. Sie sind die Folge einer trotz aller Warnungen immer gieriger gewordenen reichen globalen Oberschicht, die die Erde und die Ressourcen auf Kosten der Armen hemmungslos ausbeutet.

Die Armen jedoch werden, weil man ihnen den Pflug verwehrt hat, entweder zum Schwert greifen oder durch das Schwert umkommen. Politik und Moral haben versagt. Jetzt geht es für die Mehrheit der Menschen ums nackte Überleben.