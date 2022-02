Die Rede Selenskyjs auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Wortlaut:

Die Ukraine will Frieden. Europa will Frieden. Die Welt sagt, sie will nicht kämpfen, und Russland sagt, es will nicht angreifen. Einer von uns lügt. Es ist noch kein Axiom, aber noch keine Hypothese.

Meine Damen und Herren! Vor zwei Tagen war ich im Donbass, an der Demarkationslinie. De jure – zwischen der Ukraine und dem vorübergehend besetzten Gebiet. De facto – die Abgrenzung zwischen Frieden und Krieg. Auf der einen Seite ist ein Kindergarten, auf der anderen Seite eine Granate. Auf der einen Seite ist eine Schule, auf der anderen Seite schlägt eine Granate in den Schulhof ein. Und daneben stehen 30 Kinder. Es geht zum Unterricht, nicht zur NATO.

Jemand hat Physikunterricht. Selbst Kinder, die ihre Grundgesetze kennen, verstehen die Absurdität von Aussagen über die von der Ukraine ausgehenden Angriffe.

Jemand hat Matheunterricht. Kinder ohne Taschenrechner können den Unterschied zwischen der Anzahl der Bombenangriffe in diesen drei Tagen und den Erwähnungen der Ukraine im diesjährigen Munich Security Report berechnen.

Und jemand hat eine Geschichtsstunde. Beim Anblick eines Granattrichters auf dem Schulhof stellen sich Kinder die Frage: Hat die Welt ihre Fehler des 20. Jahrhunderts vergessen?

Wozu führen Beschwichtigungsversuche? Als die Frage „Warum für Danzig sterben?“ verwandelte sich in die Notwendigkeit, für Dünkirchen und Dutzende anderer Städte in Europa und der Welt zu sterben. Auf Kosten von zig Millionen Menschenleben.

Das sind schreckliche Geschichtsstunden. Ich möchte nur sicherstellen, dass wir die gleichen Bücher lesen. So verstehen wir auch die Antwort auf die Hauptfrage: Wie kam es dazu, dass im Europa des 21. Jahrhunderts Krieg herrscht und Menschen sterben? Warum dauert er länger als der Zweite Weltkrieg? Wie kam es zur größten Sicherheitskrise seit dem Kalten Krieg?

Für mich, den Präsidenten des Landes, das einen Teil seines Territoriums und Tausende von Menschen verloren hat und jetzt 150.000 russische Truppen, Ausrüstung und schwere Waffen in der Nähe seiner Grenzen stationiert sieht, ist die Antwort für mich offensichtlich.

Die Weltsicherheitsarchitektur ist zerbrechlich. Es braucht ein Update. Die Regeln, auf die sich die Welt vor Jahrzehnten geeinigt hat, funktionieren nicht mehr. Sie halten mit neuen Bedrohungen nicht Schritt. Sie sind unwirksam, um sie zu überwinden. Es ist wie die Einnahme von Hustensaft, wenn Sie einen COVID-19-Impfstoff benötigen. Das Sicherheitssystem ist langsam. Es stockt wieder. Wegen Egoismus, Selbstvertrauen, Verantwortungslosigkeit der Länder auf globaler Ebene. Infolgedessen begehen einige Verbrechen, andere bleiben gleichgültig. Gleichgültigkeit, die zur Komplizenschaft führt. Es ist symbolisch, dass ich hier darüber spreche. Vor 15 Jahren kündigte Russland hier seine Absicht an, sich der globalen Sicherheit zu widersetzen. Wie war die Reaktion der Welt? Versöhnung. Was war das Ergebnis? Zumindest die Annexion der Krim und die Aggression gegen mein Land.

Die UNO, die den Frieden und die Weltsicherheit verteidigen soll, kann sich nicht selbst verteidigen. Wenn seine Charta verletzt wird. Wenn eines der Mitglieder des UN-Sicherheitsrates das Territorium eines der Gründungsmitglieder der UN annektiert. Unterdessen ignoriert die UN selbst die Krim-Plattform, deren Ziel es ist, die Krim friedlich zu besetzen und die Rechte der Bewohner der Krim zu schützen.

Hier sagte Angela Merkel vor drei Jahren: „Wer hebt die Scherben der Weltordnung auf? Nur wir alle zusammen!“ Das Publikum spendete Standing Ovations. Aber leider ist aus dem kollektiven Applaus keine kollektive Aktion geworden. Und jetzt, wo die Welt von der Gefahr eines großen Krieges spricht, stellt sich die Frage: Gibt es noch etwas zu holen? Die Sicherheitsarchitektur in Europa und der Welt ist nahezu zerstört. Es ist zu spät, an Reparaturen zu denken. Es ist Zeit, ein neues System aufzubauen.

Die Menschheit hat dies zweimal getan und einen zu hohen Preis bezahlt – zwei Weltkriege. Wir haben die Chance, diesen Trend zu brechen, bis er zur Regelmäßigkeit wird. Und beginnen Sie, ein neues System aufzubauen, BEVOR wir Millionen von Opfern haben. Die alten Lehren aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu haben, nicht die Erfahrung eines möglichen Dritten aus erster Hand.

Ich habe hier darüber gesprochen. Und bei der UNO auch. Ich habe gesagt, dass es im 21. Jahrhundert keinen Krieg im Ausland gibt. Dass die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass ein Schlag für die ganze Welt sind.

Und das ist kein Krieg in der Ukraine, sondern ein Krieg in Europa. Das habe ich auf Gipfeln und Foren gesagt.

2019. 2020. 2021. Hat die Welt das 2022 endlich gehört?

Es ist noch kein Axiom, aber noch keine Hypothese. Warum? Es werden Beweise benötigt. Beweise sind schwerer als Worte auf Twitter oder Äußerungen in den Medien. Es sind Maßnahmen erforderlich. Die Welt braucht sie, nicht wir.

Wir werden unser Land verteidigen. Unterstützung durch Partner haben oder nicht. Hunderte moderner Waffen oder 5.000 Helme erhalten. Wir schätzen jede Hilfe, aber jeder sollte verstehen, dass dies KEINE wohltätigen Spenden sind, um die die Ukraine bitten oder an die sie erinnern sollte. Keine schönen Gesten, vor denen sich die Ukraine beugen sollte. Dies ist Ihr Beitrag zur Sicherheit Europas und der Welt. Und die Ukraine ist seit acht Jahren ein Schild. Seit acht Jahren hält es eine der größten Armeen der Welt zurück. Diese Armee steht an unseren Grenzen, nicht an denen der EU. Und die GRAD-Raketen wurden auf Mariupol abgefeuert, nicht auf europäische Städte. Und nach fast sechsmonatigen Kämpfen wurde der Flughafen in Donezk, nicht in Frankfurt, zerstört. Und im Industriegebiet von Avdiivka ist es immer heiß, nicht in Montmartre. Und kein europäisches Land weiß, wie es ist, jeden Tag in allen Regionen Militärbegräbnisse abzuhalten. Und kein europäischer Führer weiß, wie es ist, regelmäßige Treffen mit den Familien der Getöteten abzuhalten.

Wie dem auch sei, wir werden unser Land verteidigen. Egal wie viele – 50.000, 150.000 oder 1 Million – Soldaten jeder Armee sind an der Grenze stationiert. Um der Ukraine wirklich zu helfen, braucht man nicht zu sagen, wie viele von ihnen es gibt. Sie müssen sagen, wie viele von uns hier sind.

Um der Ukraine wirklich zu helfen, muss man nicht ständig über die Daten einer möglichen Invasion sprechen. Wir werden unser Land am 16. Februar, 1. März und 31. Dezember verteidigen. Wir brauchen andere Daten viel mehr.

Und jeder versteht sehr gut, von welchen Dates ich spreche. Morgen begeht die Ukraine den Tag der Helden der Himmlischen Hundert.

Vor acht Jahren haben die Ukrainer ihre Wahl getroffen, viele haben dafür ihr Leben gegeben. Sollte die Ukraine acht Jahre später immer wieder die Anerkennung europäischer Perspektiven fordern? Seit 2014 überzeugt uns die Russische Föderation, dass wir den falschen Weg gewählt haben, dass niemand in Europa auf uns wartet. Sollte Europa nicht ständig sagen und durch Taten beweisen, dass dies nicht stimmt? Sollte die EU heute nicht sagen, dass ihre Bürger dem Beitritt der Ukraine zur Union positiv gegenüberstehen? Warum vermeiden wir diese Frage? Verdient die Ukraine nicht direkte und ehrliche Antworten?

Dasselbe gilt für die Nato. Uns wird gesagt, dass die Tür offen ist. Aber bisher: nur autorisierter Zugriff. Wenn nicht alle Mitglieder der Allianz uns sehen wollen oder alle Mitglieder der Allianz uns nicht sehen wollen, seien Sie ehrlich. Offene Türen sind gut, aber wir brauchen offene Antworten, keine jahrelang verschlossenen Fragen. Ist das Recht auf Wahrheit nicht eine unserer erweiterten Möglichkeiten? Der nächste Gipfel in Madrid ist die beste Zeit für die Wahrheit.

Russland sagt, die Ukraine strebe an, dem Bündnis beizutreten, um die Krim gewaltsam zurückzugewinnen. Es ist gut, dass die Worte „Eroberung der Krim“ in ihrer Rhetorik auftauchen. Aber sie interpretieren Artikel 5 der NATO-Charta falsch: Kollektives Handeln dient dem Schutz, nicht dem Angriff. Die Ukraine wird sicherlich die Krim und die besetzten Gebiete des Donbass zurückerobern, aber nur auf friedlichem Wege.

Wir setzen die Vereinbarungen im Minsk- und Normandie-Format konsequent um. Sie werden durch die unbestreitbare Anerkennung der territorialen Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine untermauert. Wir bemühen uns um eine diplomatische Lösung des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Ich betone: ausschließlich auf der Grundlage des Völkerrechts. Ich werde niemals über den gewaltsamen Weg zur Rückeroberung der vorübergehend besetzten Gebiete nachdenken. Was passiert wirklich im Friedensprozess? Vor zwei Jahren haben wir uns mit den Präsidenten Frankreichs, Russlands und der deutschen Bundeskanzlerin auf einen umfassenden Waffenstillstand geeinigt. Die Ukraine hält daran fest, trotz ständiger Provokationen von der anderen Seite. Wir unterbreiten ständig neue Vorschläge im Rahmen des Normandie-Formats und der Trilateralen Kontaktgruppe. Was sehen wir als Reaktion? Granaten und Kugeln. Unsere Soldaten und Zivilisten werden getötet und verwundet, die zivile Infrastruktur wird zerstört.

Die letzten beiden Tage sind besonders aufschlussreich. Massive Angriffe unter Verwendung von Waffen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Der Zugang der OSZE zu den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine bleibt eingeschränkt.

Sie werden bedroht. Sie sind eingeschüchtert. Alle humanitären Angelegenheiten sind blockiert.

Vor zwei Jahren habe ich ein Gesetz über den bedingungslosen Zugang von Vertretern humanitärer Organisationen zu Inhaftierten unterzeichnet. Aber ihnen wird die Einreise in die vorübergehend besetzten Gebiete verweigert. Russland blockierte den Prozess nach zwei Gefangenenaustauschen, obwohl die Ukraine vereinbarte Listen vorlegte. Die Folter im berüchtigten Izolyatsia-Gefängnis in Donezk wurde zu einem Symbol für Menschenrechtsverletzungen.

Die beiden neuen Einreise-/Ausreisekontrollpunkte, die wir im November 2020 in der Region Luhansk eröffnet haben, haben ihre Arbeit nicht aufgenommen – und hier sehen wir eine regelrechte Behinderung unter erfundenen Vorwänden. Die Ukraine tut alles, um die Diskussion über politische Fragen voranzutreiben. Seit anderthalb Jahren liegen unsere Gesetzentwürfe zu den Besonderheiten der lokalen Selbstverwaltung und zur Verhinderung der Verfolgung von Personen im Zusammenhang mit den Ereignissen in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk bei der TCG. Und wir sehen, dass Russland zögert, einen Dialog zu führen. Gestern und heute besteht die Ukraine darauf, das TCG-Treffen abzuhalten. Gestern und heute weigert sich Russland, es abzuhalten. Wir fordern die sofortige Freigabe des Verhandlungsprozesses. Insbesondere im Normandie-Format.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Suche nach Frieden allein auf diese Formate beschränkt.

Wir sind bereit, in allen möglichen Formaten und Plattformen nach dem Schlüssel zum Ende des Krieges zu suchen. Paris, Berlin, Minsk. Istanbul, Genf, Brüssel, New York oder Peking – egal, wo wir uns in der Ukraine auf Frieden einigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gespräche unter Beteiligung von vier, sieben oder hundert Ländern geführt werden. Hauptsache, die Ukraine und Russland gehören dazu. Was wirklich wichtig ist, ist das Verständnis, dass nicht nur wir Frieden brauchen. Die Welt braucht Frieden in der Ukraine. Frieden und Wiederherstellung der Integrität innerhalb international anerkannter Grenzen.

Und nur so und nicht anders. Und ich hoffe, niemand hält die Ukraine für einen bequemen und ewigen Puffer zwischen dem Westen und Russland, dem neuen München 2.0. Das wird nicht passieren, niemand wird es zulassen. Ansonsten – wer ist der Nächste? Müssen sich die Nato-Staaten gegenseitig verteidigen? Ich möchte glauben, dass der Nordatlantikvertrag und Artikel 5 effektiver sein werden als das Budapester Memorandum.

Die Ukraine erhielt Sicherheitsgarantien für den Verzicht auf die weltweit dritte Nuklearanlage. Wir haben diese Waffen nicht. Wir haben auch keine Sicherheit. Wir haben auch keinen Teil des Territoriums, der größer ist als die Schweiz, die Niederlande oder Belgien.

Wir haben auch nicht das Wichtigste für Millionen unserer Bürger. All das haben wir nicht. Aber wir haben etwas. Wir haben das Recht. Das Recht, einen Wechsel von einer Beschwichtigungspolitik zu Garantien für Sicherheit und Frieden zu fordern.

Seit 2014 hat die Ukraine dreimal versucht, Konsultationen mit den Garantiestaaten des Budapester Memorandums einzuberufen. Drei Versuche scheiterten. Heute wird die Ukraine den vierten Versuch unternehmen. Und ich werde meinen ersten Versuch als Präsident machen.

Aber sowohl die Ukraine als auch ich tun dies zum letzten Mal. Ich initiiere Konsultationen im Rahmen des Budapester Memorandums. Der Außenminister wurde beauftragt, sie einzuberufen. Wenn sie nicht wieder stattfinden oder zu keinen konkreten Entscheidungen zur Gewährleistung der Sicherheit unseres Staates führen, wird die Ukraine mit Recht glauben, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und alle Beschlüsse des Pakets von 1994 in Frage gestellt wurden.

Ich schlage auch vor, in den kommenden Wochen ein Gipfeltreffen der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates unter Beteiligung der Ukraine, Deutschlands und der Türkei einzuberufen.

Zur Bewältigung der Sicherheitsherausforderungen in Europa. Und um neue wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu entwerfen. Garantien heute, obwohl wir kein Mitglied des Verteidigungsbündnisses sind. Und tatsächlich befinden wir uns in einer Grauzone – einem Sicherheitsvakuum.

Was können wir jetzt noch tun? Die Ukraine und ihre Verteidigungsfähigkeiten weiterhin effizient zu unterstützen. Bereitstellung einer klaren europäischen Perspektive, verfügbarer Unterstützungsinstrumente für Kandidatenländer, eines klaren und umfassenden Zeitrahmens für den Beitritt zum Bündnis. Um die Transformation in unserem Land zu unterstützen. Schaffung eines Nachhaltigkeits- und Wiederaufbaufonds für die Ukraine und des Leih- und Pachtprogramms zur Lieferung fortschrittlicher Waffen und Ausrüstung an unsere Armee.

Entwurf eines wirksamen Pakets präventiver Sanktionen zur Abschreckung der Russischen Föderation. Gewährleistung der Energiesicherheit der Ukraine, Gewährleistung ihrer Integration in den EU-Energiemarkt, während Nord Stream 2 als Waffe eingesetzt wird.

All diese Fragen brauchen Antworten. Und solange stattdessen Stille herrscht, wird es an der Front keine Stille geben. Im Osten der Ukraine. Nämlich in Europa. Das heißt, auf der ganzen Welt. Ich hoffe, dass Europa und die ganze Welt das endlich verstehen.

Meine Damen und Herren! Ich danke allen Ländern, die die Ukraine unterstützt haben.

Mit Worten, Erklärungen, konkreten Hilfen. Ich danke allen, die uns heute zur Seite stehen. Stehen Sie zur Wahrheit und zum Völkerrecht. Ich nenne Sie nicht beim Namen, weil ich nicht möchte, dass sich einige andere Länder schämen. Aber es ist ihre Wahl. Ihr Karma. Sie haben es auf ihrem Gewissen. Ich weiß jedoch nicht, wie sie ihr Vorgehen den heute in der Ukraine getöteten und drei verwundeten Soldaten erklären können. Und vor allem – an drei Mädchen aus Kiew. Einer ist 10 Jahre alt, ein anderer ist 6 und der dritte ist erst ein Jahr alt. Heute haben sie ihren Vater verloren. Um 06:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Als ein ukrainischer Geheimdienstoffizier, Kapitän Anton Sydorov, im Artilleriefeuer starb, was durch die Minsker Vereinbarungen verboten ist. Ich weiß nicht, woran er im letzten Moment seines Lebens gedacht hat. Er wusste sicherlich nicht, welche Agenda jemand erfüllen musste, um den Krieg zu beenden. Aber er weiß genau die Antwort auf die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe.

Er weiß es genau – WER VON UNS LÜGT?

Möge er in Frieden ruhen. Mögen alle, die heute und während des Krieges getötet wurden, in Frieden ruhen.

Mögen alle, die diesen Krieg nicht stoppen wollen, in der Hölle schmoren.

Möge der Ruhm all derer, die für Frieden und Freiheit kämpfen und kämpfen, ewig sein!

Ruhm der Ukraine!

Übersetzung des englischen Textes, den die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform veröffentlicht hat (via Google Translate)