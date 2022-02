Die Türkei wird wegen des anhaltenden Konflikts in der Ukraine den Zugang russischer Kriegsschiffe zum Schwarzen Meer einschränken, sagte ihr Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonntag. Der Grund sei, dass es sich in der Ukraine nunmehr um einen vollständigen „Krieg“ handle, der diese Maßnahme rechtfertige. „Es sind jetzt nicht ein paar Luftangriffe, die Situation in der Ukraine ist offiziell ein Krieg … Wir werden die Montreux-Konvention umsetzen“, sagte der Minister dem Sender CNN Turk. Die Türkei werde alle Bestimmungen des Montreux-Übereinkommens auf transparente Weise umsetzen.

Das Nato-Mitglied Türkei arbeitet in einigen Bereichen mit Russland zusammen, in anderen Bereichen wie in Syrien stehen sich die beiden als Kontrahenten gegenüber.

Gemäß der Montreux-Konvention von 1936, die die Meerengen des Schwarzen Meeres regelt, kann die Türkei die Meerengen für Militärschiffe aller Nationen im formellen Kriegszustand sowie dann, wenn sie sich von einem bevorstehenden Krieg bedroht fühlt, schließen. Das Land kann die Meerengen jedoch nicht vollständig absperren, es sei denn, es befindet sich selbst im Kriegszustand.

Ankara wird Militärschiffen, die zu ihren Heimathäfen zurückkehren, jedoch weiterhin erlauben, die Meerenge zu passieren, bemerkte Cavusoglu. „Diese Ausnahme darf nicht missbraucht werden. Schiffe, die erklären, zu ihren Stützpunkten zurückzukehren und die Meerenge zu passieren, sollten nicht in den Krieg verwickelt werden“, sagte der Diplomat.