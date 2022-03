Bis die russische Armee in Charkiw einmarschierte war die Stadt vor allem bekannt für ihren boomenden Technologiesektor. Wie aus einer Studie der IT Ukraine Association hervorgeht, wuchs die ukrainische IT-Branche allein im Jahr 2021 um 36 Prozent von 5 Milliarden US-Dollar auf 6,8 Milliarden US-Dollar an Exporten. Die Branche war in weniger als zwei Jahren um mehr als 50 Prozent gewachsen, heißt es. Nun ist Krieg, und die ukrainischen, gut ausgebildeten ITler verlassen – wie so viele andere – ihr Land.

Ganz so überhastet wie es scheinen mag allerdings nicht, denn: Schon Mitte Februar evakuierten einige Technologieunternehmen ihre Mitarbeiter aus Charkiw. So hatte beispielsweise das israelische Software-Unternehmen seinen 1000 Angestellten angeboten sie und ihre Angehörigen außer Landes zu bringen. Und Cimpress (ehemals Vistaprint) bot die Evakuierung seinen 500 Mitarbeitern an, ebenso das Bildungstechnologie-Unternehmen Canvas.

Ob die ITler in ihre Heimat zurückkehren werden, wenn der Krieg vorbei ist, ist fraglich, denn Experten zufolge könnte der militärische Konflikt lange dauern. Und wenn Russland gewinnt? Dann werde niemand zurückkehren, sagt Vlad Panchenko, CEO des ukrainischen Metaverse-Entwicklers DMarket, der aus Montenegro sprach, nachdem er dem Nachrichtenportal Axios zufolge am 27. Februar ein Flugzeug gechartert hatte, um fast alle seine 100 Mitarbeiter aus Kiew zu fliegen.

Unterdessen hat Uber seinen Betrieb in der Ukraine eingestellt – Mitarbeiter des Fahrdienstleisters in Kiew können in andere Länder umziehen, berichtet die BBC. Konkurrent Lyft bietet demnach seinen Angestellten, die zeitweise ins Ausland wollen, finanzielle Unterstützung an. Aber auch wenn europäische und US-amerikanische Technologieunternehmen eine große Rolle im Land spielen, teils stecken ukrainische Gründer dahinter. Europaweit bekannt sind beispielsweise die Milliarden-Startups GitLab oder Grammarly, deren Gründer aus der Ukraine stammen.

Der IT Ukraine Association zufolge sind in der Ukraine derzeit etwa 5000 IT-Unternehmen ansässig, darunter rund 1400 Startups und rund 285.000 Menschen, die im Tech-Sektor tätig sind. Panchenko von DMarket ist sich jedoch sicher: Er wird nicht in die Ukraine zurückkehren, wenn Russland das Land annektiert. Seine Tech-Freunde hätten schon beschlossen mit ihren Firmen nach Spanien, Portugal und in die Türkei umzuziehen.