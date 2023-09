Die Katze gehört zu den beliebtesten Haustieren. Und in den sozialen Netzen ist sie bei weitem ungeschlagen: Von keinem anderen Tier gibt es so viele Bilder und Videos wie von den Stubentigern. Am Montag ist Weltkatzentag – und auch bei Twitter ist dies der absolute Trend. Wir haben die besten Bilder und Gifs gesammelt. (red)

Das könnte Sie auch interessieren: