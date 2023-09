Das Herz aller Fans von „Zurück in die Zukunft“ dürfte nun ein bisschen höher schlagen: Der Franzose Franky Zapata ist mit einem selbst gebauten Hoverboard 2252,4 Meter geflogen - und damit direkt hinein in das Guinness Buch der Rekorde. Das meldete die Guinness-Organisation auf ihrer Homepage.

Das Hoverboard des 37-Jährigen ist ein schwebender Untersatz mit Selbstantrieb, das durch einen Luftrückstoß-Mechanismus angetrieben wird. Entwickelt und gebaut hat es Zapatas Firma.

Franky Zapata flog exakt 2252,4 Meter. REUTERS

Den Angaben zufolge war Zapata am Samstag mit dem Fluggerät auf einer Höhe von 50 Metern über der Wasseroberfläche unterwegs. Zapata überbot die vorherige Bestmarke von knapp 276 Metern um das Achtfache. Der Flug fand in Sausset-les-Pins an der französischen Atlantikküste statt. Zapata erreichte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h.

Es ist nicht der erste Eintrag des Franzosen im Guinnessbuch: In der Vergangenheit hielt er bereits einen Rekord für die meisten Rückwärtssaltos mit einem Wasser-Jetpack. (red)