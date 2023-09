Manchester -Der Weltrekordwechsel von Paul Pogba steht Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. Für die Transfer-Höchstmarke von 110 Millionen Euro soll der 23 Jahre alte EM-Zweite aus Frankreich zu seinem ehemaligen Club Manchester United zurückkehren. Juventus Turin soll dem spektakulären Deal zugestimmt haben, der sich durch weitere Zahlungen angeblich auch noch auf 120 Millionen Euro erhöhen könnte.

Pogba hatte Manchester United vor vier Jahren für null Euro Richtung Turin verlassen. Der bisherige Transferrekord liegt bei kolportierten 100 Millionen Euro, die Real Madrid 2013 für Gareth Bale an Tottenham Hotspur überwiesen haben soll.

Nur der Medizincheck stand für Pogba noch aus. Diesen sollte er den Berichten aus Italien und England zufolge am Sonntag absolvieren, während Juve ein Testspiel in London gegen West Ham United bestritt. Pogbas designierter Verein spielte am Sonntag ebenfalls in London gegen Meister Leicester City um den „FA Community Shield“.

Vierte Neuzugang Mourinhos

Er wäre der vierte Neuzugang für die Mannschaft von José Mourinho. Der portugiesische Startrainer übernahm nach der vergangenen Saison den Posten von Louis van Gaal.

Er holte vor Pogba bereits Eric Bailly vom FC Villarreal, Henrich Mchitarjan von Borussia Dortmund und vor allem den schwedischen Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic von Paris Saint-Germain. Für Deutschlands Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger scheint indes kein Platz mehr in dem hochkarätigen Ensemble, das den englischen Rekordmeister wieder zu Erfolgen vergangener Zeiten zurückführen soll. Der 20. und bislang letzte Meistertitel gelang Manchester United 2013 noch unter Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson. Er beendete danach seine Karriere.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Jahr zuvor hatte Pogba den Verein verlassen. Nun kehrt in dem Franzosen ein weiterer schillernder Profi zurück. Bei der EM im eigenen Land konnte der Exzentriker auf dem Platz nicht in allen Spielen auch seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Egal wann und wo: Pogba stand immer im Fokus.

Er hatte 2009 den AC Le Havre verlassen und erstmals bei Manchester United unterschrieben. In drei Spielzeiten konnte sich Pogba als junger Spieler aber nicht wie erhofft durchsetzen.

Er wechselte zu Juventus und reifte zu einem herausragenden Mittelfeldspieler. Über seine Rückkehr zu Manchester United wird bereits seit Wochen spekuliert. Berater des 38-maligen Nationalspielers, der zu etwas verrückten Frisuren neigt, ist Mino Raiola und damit derselbe wie auch von Ibrahimovic. Klappt es mit dem Wechsel, spielen beide zusammen - womöglich schon am kommenden Sonntag zum Auftakt der Premier League in Bournemouth.