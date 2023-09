Köln -Die Gehälter von Fußballern stehen oft im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen, ebenso wie Fragen der Gerechtigkeit – besonders, weil viele Arbeitnehmer in vermeintlich gesellschaftlich notwendigeren Berufsgruppen in den meisten Fällen nicht mal im Ansatz die Beträge der Kicker verdienen.

Selbst der Monatslohn von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit rund 20.000 Euro deutlich niedriger – Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer verdient beim FC Bayern München laut „Vermögensmagazin“ etwa 1,25 Millionen Euro monatlich (etwa 15 Mio. Euro pro Jahr), die Jahresgehälter von Lionel Messi (etwa 24 Mio. Euro, FC Barcelona) oder Cristiano Ronaldo (etwa 23 Mio. Euro, Real Madrid) sind noch höher.

Fragebogen von rund 14.000 Spielern ausgewertet

Dass aber alle Fußballprofis derartige Summen kassieren, ist nicht der Fall. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie der Fußballergewerkschaft Fifpro, von dem die ARD berichtet. Hiernach müssen die meisten Fußballprofis mit weniger als 1000 Dollar (rund 950 Euro) monatlich auskommen.

Auf diese Durchschnittssumme kam eine Befragung von 14.000 Spielern aus 54 Ländern (87 Ligen), ausgewertet von Geoff Pearson von der Universität in Manchester. Insgesamt werden von der Fifpro die Interessen von weltweit 50.000 Fußballern vertreten.

„Die meisten haben nur sehr kurze, unsichere Verträge. Manche werden nie für den Club spielen, der sie beschäftigt – sie sind nur ein Anlageobjekt. Andere werden zu Spielmanipulationen gedrängt, und wenn sie sich dem nicht beugen, dann bekommen sie ihr Geld nur mit Verzögerung oder werden gezwungen, allein zu trainieren“, führt Pearson aus.

Ohne die drei großen Ligen

Anders als die lukrativen Langzeitverträge, mit denen die Topstars der europäischen Spitzenklubs in den meisten Fällen ausgestattet werden, laufen die meisten Arbeitspapiere laut der Fifpro-Erhebung im Durchschnitt zwei Jahre. „Das ist die Realität unserer Fußball-Industrie. Und die sieht komplett anders aus als das, was die meisten Fans denken“, reagierte Theo van Seggelen, Generalsekretär der Fifpro, schockiert über das Ergebnis.

Die Akteure der drei großen Ligen aus Deutschland (Bundesliga), England (Premier League) und Spanien (Primera Division) nahmen an der Umfrage allerdings nicht teil. Das Gros der Beteiligten waren Spieler aus Afrika, Südamerika und Europa. Hier konnten aber zumindest die Angaben von Profis aus Frankreich und Italien mit in die Befragung einfließen.

Aufforderung an die Fifa

Eine dürftige Bezahlung in Europa scheint eher die Ausnahme zu sein, anders sieht es bei der Vertragstreue aus. „Was wir innerhalb der EU gesehen haben ist, dass Spieler mit Ablösesumme eher zum Wechsel gedrängt werden als die in kleineren Ligen oder außerhalb von Europa. Das würden wir wahrscheinlich auch in der deutschen Bundesliga oder in der Premier League finden“, erklärt Pearson.

Um dem entgegenzuwirken, fordert Fifpro-Generalsekretär van Seggelen die Clubs und den Weltverband Fifa auf, ein funktionierendes Lizenzsystem zu installieren. „Unsere Forderungen richten sich an die Clubs. Sie müssen einsehen, dass sie keine Verträge ausstellen können, von denen sie von vorne herein schon wissen, dass sie sie nicht bezahlen können. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung für die Weltregierung des Fußballs, die Fifa.“

Notfalls müsse man über Sanktionen nachdenken und manche Verbände von internationalen Wettbewerben ausschließen, meint der Gewerkschafter. (red)