Berlin -Deutschlands Gründerszene entwickelt sich laut dem auf Finanzierungen spezialisierten Branchenverband BVK weiter gut. Ihren Rekord beim Einsammeln von Kapital aus dem Jahr 2014 aber konnten die jungen Firmen nicht halten. Investoren steckten nach Angaben vom Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) 2015 rund 5,3 Milliarden Euro Eigenkapital in mehr als 1200 junge und kleine Firmen. Das ist ein Rückgang um ein Viertel. Dies führt BVK-Chef Wilken von Hodenberg überwiegend darauf zurück, dass diesmal ein großer Kauf von einem Einzelunternehmen mit einem Milliardenvolumen fehlte. Der Trend weise nach oben. „In unserer Branche ist alles im Lot“, meinte von Hodenberg. Für dieses Jahr rechnet er mit einer deutlichen Zunahme der Investitionen.

Berliner Start-Ups florieren

Regional gesehen glänzt vor allem Berlin mit seiner lebendigen Gründerszene. Die Hauptstadt lockte im vergangenen Jahr mehr Investitionen in junge Firmen an als das viel größere und wirtschaftsstärkere Land Baden-Württemberg. „Es ist gut, dass wir in Deutschland inzwischen eine Metropole haben, die Investoren und Gründungsteams anlockt“, sagte Peter Güllmann, ebenfalls Vorstandssprecher beim BVK. Bundesweit standen laut BVK Bayern und Nordrhein-Westfalen mit Investitionen in Start-Up-Firmen von 1,6 Milliarden beziehungsweise 1,5 Milliarden Euro klar an der Spitze. Dahinter folgt aber mit knapp 600 Millionen bereits Berlin, das damit etwa auch Hamburg um das Vierfache übertrifft.

Der Verband erfasst die Private-Equity-Firmen. Dabei steigen Kapitalunternehmen bei Unternehmen ein, ohne dass die Beteiligungen über die Börse ablaufen. Beispielsweise kaufen die Investoren eine Firma. Oder sie zahlen zusammen mit anderen in einen Risikokapitalfonds ein, Venture Capital-Fonds genannt, ein. Deren Volumen stieg 2015 sogar um 16 Prozent auf 780 Millionen Euro und damit auf den höchsten Stand seit 2008. Zurück ging es mit den direkten Unternehmenskäufen (Buy-Outs). Hier stach die Übernahme der Drogeriekette Douglas durch den Finanzinvestor CVC heraus.

Hohe Preise sind Problem für Investoren

Häufig scheitern solche Käufe nicht an mangelndem Geld. In Deutschland liegen viele kleine und mittlere Firmen im Besitz von Familien, die ihre Beteiligung über Generationen halten und nicht an den Markt bringen. Ein aktuelles Problem für Investoren sind zudem die hohen Preise. Durch die niedrigen Zinsen sind die Bewertungen der Unternehmen deutlich gestiegen. Daher seien vielen Private-Equity-Gesellschaften Unternehmen zu teuer geworden, berichtete von Hodenberg. Nach seiner Prognose könnten die Preise auch in diesem Segment durch die Verluste an den Börsen zurückgehen.

Trotz der Fortschritte in jüngerer Zeit sieht der Verband noch einen großen Nachholbedarf in Deutschland. In den USA sei das Volumen der Finanzierungen 20mal höher, obwohl die Volkswirtschaft nur achtmal so groß sei. Aber auch Großbritannien und Frankreich sammelten mehr Kapital für junge Firmen ein als Deutschland. Die Bundesregierung müsse die Rahmenbedingungen verbessern und steuerliche Nachteile abbauen, forderte der BVK.