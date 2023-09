Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Berlin wieder Zahlen, die erschrecken: Der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland ist 2015 nur so geringfügig gestiegen, dass es bei gleichem Tempo noch 86 Jahre dauern würde, bis genauso viele Frauen wie Männer in den Vorständen sitzen.