Amerika -Der Schauspieler Donald Faison, bekannt aus der Serie „Scrubs - Die Anfänger“, hat in der Nacht zu Freitag in einem bewegenden Instagram-Post Abscheid von seiner verstorbenen Ex-Frau Lisa Askey Faison genommen.

Die Mutter von drei seiner sechs Kinder, den 18-jährigen Zwillingen Dade und Kaya und dem 16-jährigen Kobe, verstarb vermutlich an einer schweren Krankheit. Die Familie hat sich in der Öffentlichkeit nicht dazu geäußert. Sohn Dade jedoch hatte das selbe Bild auf Instagram gepostet und geschrieben: „Du hast so hart gearbeitet und hast nie aufgegeben, egal wie schwer die Zeit wurde.“

„Mein Sohn Dade ist sehr tapfer“

Auf Instagram postete der Serienstar rührende Zeilen. Unter einem Foto, auf dem sich Sohn Dade und dessen Mutter Lisa Askey die Hand halten, schrieb er: „Mein Sohn Dade ist sehr tapfer. Heute haben er, sein Bruder Kobe und seine Schwester Kaya ihre Mutter verloren. Lisa Askey Faison. Sie und ich haben nicht oft miteinander übereingestimmt, aber eine Sache, die wir teilten, war die Liebe zu unseren Kindern. Ruhe in Frieden, Lisa. Du hast drei wunderschöne Kinder zu guten Erwachsenen erzogen und ich werde Dir dafür immer dankbar sein. Möge Gott Deine Seele mit Licht und Liebe segnen.“