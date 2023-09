New York -Ein Drahthaar-Foxterrier hat in diesem Jahr die renommierte Westminster-Hundeshow in New York gewonnen. Der sieben Jahre alte weiß-schwarz-braun gemusterte Rüde „King“ belegte am Dienstagabend (Ortszeit) im New Yorker Madison Square Garden in der Königskategorie „Best in Show“ den ersten Platz, wie der Westminster Kennel Club mitteilte.



Dieser Zwergpudel ist frisch gestylt. ap

Zum 15. Mal hat damit ein Drahthaar-Foxterrier den begehrten Titel geholt.



Die Westminster-Hundeshow fand in diesem Jahr bereits zum 143. Mal statt und gilt als älteste der Welt. Jedes Jahr treten dabei Tausende Rassehunde gegeneinander an. Der Siegerhund der „Best in Show“-Kategorie wird in den USA regelmäßig zum Star.



Diese Bordeauxdogge ruht sich aus. afp

Die Ausstellung wird seit 1984 live im Fernsehen übertragen und heute im Sportprogramm von USA Network ausgestrahlt. Der Madison Square Garden ist während der Ausstellungen normalerweise ausverkauft. Die Organisatoren vergeben über 700 Pressepässe an Reporter aus über zwanzig Ländern. Während der Ausstellung wird das Empire State Building traditionell in den Farben der Ausstellung Purpur und Gold beleuchtet. (dpa, red)