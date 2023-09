Berlin -Die italienische Küstenwache ist in höchster Alarmbereitschaft in diesen Tagen. Wie immer im Frühjahr, wenn die Winterstürme abflauen und das Mittelmeer ruhiger wird, steigt die Zahl derer, die von Nordafrika aus die gefährliche Überfahrt nach Europa wagen. Dennoch befürchten die Behörden im gesamten Süden Italiens einen neuen traurigen Rekord. Seit Jahresbeginn erreichten nach neuen Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) fast 11.000 Bootsflüchtlinge die italienischen Küsten, das ist ein Anstieg von mehr als 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allein in dieser Woche wurden weit mehr als 1000 Menschen von kaum seetauglichen Booten gerettet.



Und allein in diesem Jahr ertranken bereits 326 Flüchtlinge auf der sogenannten Zentralen Mittelmeerroute, mehr als je zuvor. Die jüngste Tragödie ereignete sich vor wenigen Tagen an der libyschen Küste. 74 Leichen wurden in der Nähe der Stadt Sawija angetrieben. Die IOM und das Hilfswerk Roter Halbmond gehen davon aus, dass Schlepper den Motor des Schlauchbootes gestohlen haben, auf dem die Afrikaner zusammengepfercht saßen, und sie ihrem Schicksal überließen. „Das ist schlicht Mord“, sagt ein IOM-Mitarbeiter.



Noch mehr Flüchtlinge aus Libyen erwartet

Nach wie vor ist das zerfallende Libyen das Land in Nordafrika, von dem aus die meisten Menschen die Überfahrt antreten. Staatliche Kontrollen fehlen dort praktisch völlig, das Schlepperwesen ist für Milizen, Militärs und Islamisten ein gleichermaßen einträgliches Geschäft. Weil die Flucht über das östliche Mittelmeer seit dem Flüchtlingspakt der Europäischen Union mit der Türkei viel schwieriger geworden und die Balkan-Route weitgehend abgeriegelt ist, werden in diesem Jahr noch mehr Flüchtlinge versuchen, von Libyen aus nach Europa zu gelangen. Zudem wird wegen der drohenden Hungerkatastrophe am Horn von Afrika und im Südsudan der Migrationsdruck weiter ansteigen, warnen Experten.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex glaubt nicht an eine Entspannung der Lage. „Wir müssen uns auf dieselbe Zahl wie letztes Jahr gefasst machen“, sagte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri in dieser Woche in der Zentrale in Warschau. 2016 habe es 181 000 „irreguläre Grenzübertretungen“ auf EU-Gebiet von Libyen aus gegeben, wie Leggeri es formuliert – die meisten nach Italien. Ähnlich wie die Uno beobachtet auch Frontex, dass sich das „Geschäftsmodell von Menschenschmugglernetzen“ nach Westen verlagert hat und effektiver organisiert ist.



Italien zahlte Milliarden für Abkommen mit Gaddafi

Rund 300.000 Menschen warten nach Einschätzung der Uno allein in Libyen auf die Überfahrt. Die meisten von ihnen haben eine monate-, manchmal jahrelange Odyssee durch Afrika hinter sich, sie kommen aus Nigeria, Ghana und dem Kongo, aus Äthiopien, Eritrea und dem Sudan. Haben sie es bis nach Libyen geschafft, sehen sie sich brutaler Willkür von allen Seiten ausgesetzt. Noch schlimmer sind die Zustände in den libyschen Internierungslagern. Überlebende sprechen oft von der „Hölle“.



Das Geschäft mit der Ware Mensch blüht in Libyen allerdings schon seit Jahren. Die ehemalige Kolonialmacht Italien schloss ein Abkommen mit dem früheren Diktator Muammar al-Ghaddafi, um die illegale Einwanderung über das Mittelmeer zu stoppen, und bezahlte das mit Milliardengeschenken. Nach dessen Sturz und Tod fehlt sowohl Italien als auch der EU ein Ansprechpartner in dem de facto geteilten Land, gleichwohl hat EU Anfang Februar einen Flüchtlingspakt mit Libyen beschlossen, den Menschenrechtsorganisationen scharf kritisieren.



Schleppergeschäft im östlichen Mittelmeer fast zum Erliegen gekommen

Auch im westlichen Mittelmeer wird mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen gerechnet. Gut tausend Migranten stürmten jüngst den Grenzzaun, der die spanische Exklave von Marokko trennt, so viele wie seit Jahren nicht. Dagegen ist das Schleppergeschäft auf der östlichen Mittelmeerroute fast zum Erliegen gekommen. Die Lage der rund 60.000 Menschen, die in Griechenland festsitzen, ist verzweifelt.



Mit Inkrafttreten des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei können sie nicht mehr nach Südost- und Mitteleuropa weiterreisen, in den Lagern auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos herrschen chaotische Zustände.