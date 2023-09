Offenbach -„Mit klassischem Winterhoch-Wetter“ geht das Jahr zu Ende. Auf diese Formel bringt Christoph Hartmann von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die kommenden Tage. Dazu gehören vor allem abwechselnd Nebel und Sonne, wie Hartmann am Dienstag in Offenbach sagte.



Nachts gibt es vielerorts leichten Frost, in Alpentälern kann es bis zu minus zehn Grad kalt werden. Tagsüber steigen die Temperaturen je nach Sonnenscheindauer auf bis zu sieben Grad.



Was nicht ins Bild passt, ist die Wetterlage im Osten. Eine Warmfront hat sich dort eingeschlichen und bringt Niederschlag - je nach Höhen als Regen oder Schnee. „Im Erzgebirge können in Lagen etwa oberhalb 600 Metern bis Donnerstag früh örtlich bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen“, sagte Hartmann.

„Eine durchgreifende Änderung ist erst am Montag, dem 2. Januar 2017, zu erwarten“, sagte der Meteorologe. Dann soll eine Kaltfront aus Sibirien über Deutschland hinwegziehen. „Die Niederschläge im Bereich der Kaltfront gehen in Schnee über und je nach Intensität des Schneefalls und der Bodenwärme kann sich auch in den Niederungen eine Schneedecke ausbilden.“ (dpa)