Wer auf WhatsApp von Freunden eine Nachricht über angebliche Lidl-Gutscheine bekommt, sollte vorsichtig sein.

Am Wochenende kursiert die Fake-Meldung in dem Messenger! In der Nachricht, die unter Freunden weitergeleitet wird, heißt es beispielsweise:

Guck mal! 250€ Gutscheine von LIDL. Sie Feiern ihren Jahrestag. ich glaube, es ist ein beschränktes Angebot. Ich habe mir meinen schon geholt.

Auch die Website „Mimikama“, die regelmäßig Fake-News bei WhatsApp aufdeckt, berichtet über die Gutschein-Welle.

Dahinter steckt nicht das Unternehmen Lidl. Internet-Kriminelle versuchen so vielmehr, an Informationen zu kommen, die weiterverkauft werden.

Link-Netze und Daten-Generierung

Wer den angeblichen Gutschein gewonnen hat, soll auf einen Link klicken, auf einer Webseite mehrere Fragen beantworten, den Gutschein teilen und an acht weitere Freunde schicken.

Anschließend wird er auf eine zweite Webseite weitergeleitet und soll ein Formular ausfüllen.

Bei der Masche wollen die Kriminellen nur an Ihre Daten, die in vielen Fällen weiterverkauft werden.

Einen Gutschein zum Einkaufen gewinnen Sie hier sicher nicht!

(thd)