Berlin -541 Tage brauchten die belgischen Politiker nach den Parlamentswahlen im Jahr 2010, um eine neue Regierung zu bilden - das gilt als Weltrekord. Das Gegenstück dazu in Europa ist Italien, derzeit ist die 64. Regierung der Nachkriegszeit im Amt, und auch ihre Tage sind wegen der vorgezogenen Neuwahlen Anfang März bereits gezählt. Von solchen Superlativen ist die Bundesrepublik weit entfernt, dennoch dauerte es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nie so lange, eine regierungsfähige Mehrheit zu finden. Angesichts des Chaos beim potentiellen Koalitionspartner SPD ist die Zitterpartie auch noch längst nicht zu Ende. Wie geht es nun weiter?

Ab dem 17. Februar wirbt die SPD-Parteiführung auf Regionalkonferenzen bei der Basis dafür, dem 177 Seiten dicken Koalitionsvertrag zuzustimmen. Das Problem ist allerdings, dass die SPD jetzt ohne Chef dasteht, nachdem Martin Schulz das Amt nach kaum einem Jahr niedergelegt hat. Die Gegner der großen Koalition um Juso-Chef Kevin Kühnert haben ihre Kampagne bereits in der vergangenen Woche gestartet.

Abstimmungen stehen bevor

Der SPD-Mitgliederentscheid beginnt am 20. Februar, 463.723 Sozialdemokraten dürfen über die Frage abstimmen „Soll die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) den mit der Christlich-Demokratischen Union (CDU) und der Christlich-Sozialen Union (CSU) ausgehandelten Koalitionsvertrag vom Februar 2018 abschließen? Ja oder Nein.“

Die CDU wiederum will am 26. Februar auf einem großen Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen, dies hat Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel ihren Kritikern zugebilligt. Bis dahin soll auch feststehen, wer für die CDU ins Kabinett geht, ein weiteres Zugeständnis, das Merkel machen musste. Seitdem klar ist, dass die CDU wichtige Ministerien abgeben muss, wird auch in der weit weniger diskussionsfreudigen CDU der Unmut lauter. Lediglich die CSU hat den Koalitionsvertrag bereits durchgewunken.

Der Mitgliederentscheid endet am 2. März, in der Parteizentrale in Berlin beginnt dann sofort die Auszählung. Das Ergebnis soll am 4. März verkündet werden. Die Abstimmung ist gültig, wenn sich mindestens 20 Prozent der Mitglieder beteiligt haben. Für den Parteivorstand ist das Ergebnis bindend. Erst nach dem Mitgliedervotum will die SPD bekanntgeben, wen sie ins Kabinett schickt. Dies zu bestimmen, ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben eines Parteichefs. Es ist davon auszugehen, dass der kommissarische Parteichef Olaf Scholz, der als Finanzminister gehandelt wird, und die designierte neue Chefin Andrea Nahles darüber gemeinsam entscheiden werden.

SPD-Sonderparteitag, um Nahles zu wählen

Am 22. April will die SPD einen Sonderparteitag einberufen, um Nahles zu wählen. Sie ist bereits Fraktionschefin im Bundestag, gehört aber nicht dem SPD-Vorstand an.

Das Grundgesetz schreibt in Artikel 63 vor, dass der Bundespräsident dem Bundestag einen Kandidaten oder eine Kandidatin als Kanzler vorschlägt, der oder die mit der absoluten Mehrheit der Stimmen gewählt werden muss. Die Kanzlerin oder der Kanzler wird dann vom Bundespräsidenten ernannt und im Bundestag vereidigt. Anschließend ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag des Kanzlers oder der Kanzlerin die Minister. Die nächste reguläre Sitzungswoche des Bundestags findet ab dem 14. März statt, denkbar ist aber auch, dass das Parlament in der Woche zuvor zu einer Sondersitzung zusammengerufen wird. Die Zeit drängt auch deshalb, weil am 22. und 23. März ein wichtiger EU-Gipfel stattfindet, bei dem es auch um den Umbau der Eurozone geht. Mit einer nur geschäftsführenden Bundesregierung wäre Deutschland ein sehr schwacher Verhandlungspartner.

Was passiert, wenn die SPD-Basis die GroKo ablehnt?

Sollte die SPD-Basis eine große Koalition ablehnen, wären nicht nur alle Planspiele für eine neue Parteiführung obsolet. Es gibt dann nur noch zwei Möglichkeiten, wie es in Deutschland weitergeht. Entweder Merkel erklärt sich bereit, doch für eine Minderheitsregierung zur Verfügung zu stehen oder es müssen Neuwahlen stattfinden. Die letzten Umfragen lassen für die Sozialdemokraten allerdings nichts Gutes ahnen, die Partei käme nach ihrer Selbstdemontage der vergangenen Tage nur noch auf 16,5 Prozent der Stimmen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warnte seine Partei am Mittwoch jedenfalls, dass die Zeit des Selbstmitleids nun vorbei sein müsse. Es gebe draußen Menschen, die auf eine neue Regierung warteten. „Ich will, dass diese Regierung kommt.“