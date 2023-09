Die Weihnachtszeit nutzen viele Unternehmen und Selbstständige, um sich bei ihren Kunden für die gute Zusammenarbeit zu bedanken und ihnen Gesundheit sowie ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Die Nachricht eines Berliner Ferienhausanbieters dürfte die Kundenbeziehungen allerdings nachhaltig gestört haben. Wer sich in den vergangenen, besinnlichen Tagen vielleicht an seinen schönen Sommerurlaub in Berlin erinnert hat, dürfte nun schockiert darüber sein, bei wem er in dieser Zeit untergekommen war.

Michael D.* bietet in Berlin zwei Unterkünfte an. Heute schrieb er an seine Gäste: „Silvester naht,drum gebt schön acht, Frau Merkel hat was mitgebracht. Es lauern wieder ihre wilden Horden, die gern jagen, rauben ,morden. (…)“

WhatsApp-Nachricht des Ferienwohnungsanbieters vom 31.12.2016 an seine Gäste. Screenshot

Ein Empfänger dieser Nachricht war erschrocken. Er wollte nicht glauben, dass sie echt ist und dachte auch an einen Hackerangriff. Auf Nachfrage dieser Zeitung beim Absender und Ferienhausanbieter D., ob diese Nachricht von ihm sei, dementierte dieser nicht. Im Gegenteil: D. wollte wiederum wissen, wer diese Nachricht weitergeleitet habe um diesen „erbosten Leser“ dann aus seiner Kontaktliste löschen zu können. „Damit mir ein solcher Fehler, einen Gruß zu senden, nicht noch einmal passiert“, so D. weiter.

Der Inhalt der Nachricht ist für Michael D. offenbar kein Problem. (BLZ)

*Name der Redaktion bekannt

